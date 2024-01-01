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7/24 Dinle Eski Yara

Eski Yara Şarkı Sözleri

Nurettin Rençber Eski Yara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nurettin Rençber Eski Yara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eski Yara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nurettin Rençber

Nurettin Rençber

Eski Yara

  • Eski Yara

  • Ezo

  • Yururum

  • Yalnizliga Serenat

  • Gidin Turnalar

  • Fidos

  • Ağlama Yar

  • Gülom

  • Sirkelam

  • Kahta Halayı

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