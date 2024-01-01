Nurettin Rençber

Ezo Sordum seni yıldızlara ay ışığına Dediler : " Tam bin yıldır görmedik onu" Sordum kadim kitaplara tozlu raflara Dediler : " O bizden önce buralardaydı" ** Mağrur bir uçurum oldu kalbim Sen gittin gideli buralardan Ayrılık ne yaman bir ateşmiş Ne olur dön gel Ezo ** Oy Ezo ! Yalnızlık ezım Ezo Oy Ezo ! Görmüyor gözüm Ezo Oy Ezo ! Tutmuyor dizim Ezo Tükendim dön gel Ezo ** Ceylanları emziren bir peri gibi Kollarında uyut beni İblis'e inat Hey ! Rüzgarın sevgilisi , orman çiçeği Hasretim sensin , gurbetim sen , günışığım sen ** Mağrur bir uçurum oldu kalbim Sesin döner içimde kurşun gibi Ayrılık ne yaman bir ateşmiş Ne olur dön gel Ezo

Yururum Ardinsira kostum dönersin diye Kiyametler koptu, sen hic duymadin Gece gündüz gecer hayalin gözümden Günesim karardi, sen hic bilmedin Gece gündüz gecer hayalin gözümden Günesim karardi, sen hic bilmedin Birak üstüme gelsin ciplak atesin Günahkar ruhumu yaksin da gecsin Dagitsin icimde kalan ne varsa Savursun külümü döksün de gecsin Yürürüm gecede yanarim senin icin Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin Yürürüm gecede yanarim senin icin Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin Koparip gögsünden uzat yüregini Kurusun gözyasim mahsere kadar Nelere degistim senin hayalini Bilseydin kalirdin sonsuza kadar Nelere degistim senin hayalini Bilseydin kalirdin sonsuza kadar Birak üstüme gelsin ciplak atesin Günahkar ruhumu yaksin da gecsin Dagitsin icimde kalan ne varsa Savursun külümü döksün de gecsin Yürürüm gecede yanarim senin icin Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin Yürürüm gecede yanarim senin icin Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin

Yalnizliga Serenat İhanet yağmurunda Islandık birer birer Şimdi yorgun düşlerimiz Yalnızız yalnız Büyük hayat yolunda Uslandık birer birer Cehenneme hüküm giydik Büsbütün yalnız Hangi şehir alır bizi basar bağrına Hangi yalan avutabilir yüreklerimizi Kim çalacak kapımızı bir avuç tuz için Bir dilim ekmek için yada aşk için Aynalarda unuttuk Geçmişin izlerini Kırık dökük her anında Kalmışız yalnız Böyle mi olmalıydı Bembeyaz türkülerle Bağlandığımız bu hayat Böyle mi yalnız

Gidin Turnalar Aşkın aydınlığı gül yüzünde Diyardan diyara gidin turnalar Aşkın aydınlığı gül yüzünde Diyardan diyara gidin turnalar Bir avuç gökyüzü gül telinize Doğru bizim ele gidin turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Gönülden gönüle konun turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Yareden yareye konun turnalar Eşinden ayrılmış ceylan misali Dört bir yandan esen rüzgar misali Eşinden ayrılmış ceylan misali Dört bir yandan esen rüzgar misali Irmaklar dereler çaylar misali Doğru bizim ele gidin turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Gönülden gönüle konun turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Yareden yareye konun turnalar Turnalar turnalar telli turnalar Yareden yareye konu turnalar

Fidos Çatal kaya kışladı Çatal kaya kışladı Kar yağmaya başladı Kar yağmaya başladı Fide beni görende Fidoş beni görende Ağlamaya başladı Ağlamaya başladı Aman Fidoş yan yana Canım Fidoş can cana Bade doldur fincana İçem olam divana Aman Ünes n'eyledin Canım Ünes n'eyledin Vurdun kana beledin Beni de derde beledin Çatal kaya alınmaz Çatal kaya alınmaz Dibi mermer delinmez Dibi mermer delinmez Fide kızın gözleri Fidoş kızın gözleri Bakmayılan doyulmaz Bakmayılan doyulmaz Aman Fidoş yan yana Canım Fidoş can cana Bade doldur fincana İçem olam divana Aman Fidoş yan yana Canım Fidoş can cana Bade doldur fincana İçem olam divana Aman Ünes n'eyledin Canım Ünes n'eyledin Vurdun kana beledin Beni de derde beledin

Ağlama Yar Sen Leyla'ydın bende Mecnun Çöller içinde Sen alevdin bende rüzgar Küller içinde Gel de bir gör şu halimi Kullar içinde aaahh Yeşermez bahçen Kapanmaz yaram zaman içinde Gel de bir gör şu halimi Kullar içinde aaahh Yeşermez bahçen Kapanmaz yaram zaman içinde Ağlama yar Ağlama yar Bir gün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama Ağlama yar (Aaa aaaa aa) Ağlama yar (Aaa aaaa aa) Birgün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama Her selamın her kelamın Yaradır bende Son bir kere görse idim Son nefesimde Sende git yar sende bırak Sende unut beni aaahh Kanasın yaram Sararsın bahçem zaman içinde Sende git yar sende bırak Sende unut beni aaahh Kanasın yaram Sararsın bahçem zaman içinde Ağlama yar Ağlama yar Birgün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama Ağlama yar (Aaaa aaaa aa) Ağlama yar (Aaa aaaa aa) Birgün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama Ağlama yar

Gülom Dağlar başı dumandır Benim Gülo'm yamandır Üç gün oldu görmedim of Hâlim feryat figandır Aman Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Haydi Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo Aman Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Haydi Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo İnceden gel inceden Kimseye görünmeden Gonca gülümsün Gülo Aman hiç incinmeden Aman Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Haydi Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo Aman Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Haydi Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Yaktın yıktın mahalleyi Benim derdim çok Gülo Karakollar benden bezdi Senden haber yok Gülo Aman Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Haydi Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo

Sirkelam Evvel Cebrail ' in ilk kelamında Kırklar meclisinde aşk meydanında Muhammed Ali ' nin sirkelamında Nihan söyleşirken dilinde idim ** Yunus'un deryaya daldığı zaman Kırk gündüz kırk gece kaldığı zaman Ali Zülfikarı çaldığı zaman ** Hayber kalesinde kolunda idim ** Pir Sultan'ım içtim aşkın dolusun Makadir bilmeze vermem yarısın Bir kuşa seksen bin şehrin darısın Nimet verilirken yanında idi

Eski Yara Eski yar eski yara Sızlıyor eski yara Yenisinden fayda yok Varıp gidem eski yara ** Eski yardan eski yardan Geçilmez eski yardan Yenisiyle gönül eyle Yare kalsın eski yardan ** Eski yara eski yara Kapanmaz eski yara ** Sinesine sürer mi Geri dönsem eski yara ** Eski yardan eski yardan Gerçek sözler eski yardan Ben yareyim sen derman Kes umudu eski yardan ** Eski yar eski yara Kalbimde eski yara Yüzlerce güzel var da Hasretim ben eski yara