Ayrılık Canıma Yetti Şarkı Sözleri
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Nurettin Rençber
Ayrılık Canıma Yetti
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Aşkın aydınlığı gül yüzünde
Diyardan diyara gidin turnalar
Aşkın aydınlığı gül yüzünde
Diyardan diyara gidin turnalar
Bir avuç gökyüzü gül telinize
Doğru bizim ele gidin turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Gönülden gönüle konun turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Yareden yareye konun turnalar
Eşinden ayrılmış ceylan misali
Dört bir yandan esen rüzgar misali
Eşinden ayrılmış ceylan misali
Dört bir yandan esen rüzgar misali
Irmaklar dereler çaylar misali
Doğru bizim ele gidin turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Gönülden gönüle konun turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Yareden yareye konun turnalar
Turnalar turnalar telli turnalar
Yareden yareye konu turnalar
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Gel tabib sar şu yarayı
Viran eyledin sarayı
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İyice uzattın arayı
Ayrılık canıma yetti
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Çaresizim çaresizim
Ayrılık canıma yetti
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Bir gün beni arayacak
Bulmayacaksın
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Bir gün beni arayacak
Bulmayacaksın
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Hani nerde diyeceksin
Hani nerdesin
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Hani nerde diyeceksin
Hani nerdesin
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Ben Sana Kanar Mıyım
Bir Daha Kanar Mıyım
Kan Gölüne Döndü Kestiğin Söz
Bir Daha Duyar Mıyım
Ben Sana Yanar Mıyım
Bir Daha Yanar Mıyım
Bir Tarafım Öldü Gittiğin Gün
Bir Daha Uyar Mıyım
Dağbaşı Duman Mıyım
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Dere Tepe Aşan Mıyım
Sön Sözünü Söyle
Taş Mıyım Duvar Mıyım
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Sen Sana Yazıldın Yollar Senin
Ben Bulunamayan Bir Adresim
Uçurum Ektim Dönüş Yollarıma
Düşmeden Dönemezsin