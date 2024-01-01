Nurettin Rençber

Aşkın aydınlığı gül yüzünde Diyardan diyara gidin turnalar Aşkın aydınlığı gül yüzünde Diyardan diyara gidin turnalar Bir avuç gökyüzü gül telinize Doğru bizim ele gidin turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Gönülden gönüle konun turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Yareden yareye konun turnalar Eşinden ayrılmış ceylan misali Dört bir yandan esen rüzgar misali Eşinden ayrılmış ceylan misali Dört bir yandan esen rüzgar misali Irmaklar dereler çaylar misali Doğru bizim ele gidin turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Gönülden gönüle konun turnalar Turnalar turnalar gidin turnalar Yareden yareye konun turnalar Turnalar turnalar telli turnalar Yareden yareye konu turnalar

Bir gün beni arayacak Bulmayacaksın * Bir gün beni arayacak Bulmayacaksın * Hani nerde diyeceksin Hani nerdesin * Hani nerde diyeceksin Hani nerdesin

Ben Sana Kanar Mıyım Bir Daha Kanar Mıyım Kan Gölüne Döndü Kestiğin Söz Bir Daha Duyar Mıyım Ben Sana Yanar Mıyım Bir Daha Yanar Mıyım Bir Tarafım Öldü Gittiğin Gün Bir Daha Uyar Mıyım Dağbaşı Duman Mıyım * Dere Tepe Aşan Mıyım Sön Sözünü Söyle Taş Mıyım Duvar Mıyım * Sen Sana Yazıldın Yollar Senin Ben Bulunamayan Bir Adresim Uçurum Ektim Dönüş Yollarıma Düşmeden Dönemezsin