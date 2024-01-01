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7/24 Dinle Ayrılık Canıma Yetti

Ayrılık Canıma Yetti Şarkı Sözleri

Nurettin Rençber Ayrılık Canıma Yetti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nurettin Rençber Ayrılık Canıma Yetti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık Canıma Yetti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nurettin Rençber

Nurettin Rençber

Ayrılık Canıma Yetti

  • Gidin Turnalar

  • Ayrılık Canıma Yetti

  • Güller Açar Heryerde

  • Bir gün Beni

  • Gurbetinde Gurbeti

  • İşte Sevgi

  • Deli Gönül

  • Küsmezem Ben

  • Gücüm Kalmadı

  • Neredesin Sen

  • Daha Sana Kanar Mıyım

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