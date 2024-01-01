Eski Yara Şarkı Sözleri
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Nurettin Rençber
Eski Yara
-
Dağlar başı dumandır
Benim Gülo'm yamandır
Üç gün oldu görmedim of
Hâlim feryat figandır
Aman Gülo can Gülo
Gözleri ceylan Gülo
Haydi Gülo can Gülo
Elinden aman Gülo
Sana gönül verdim diye
Hâllarım yaman Gülo
Sana meyil verdim diye
Yollarım duman Gülo
Aman Gülo can Gülo
Elinden aman Gülo
Haydi Gülo can Gülo
Gözleri ceylan Gülo
Sana gönül verdim diye
Hâllarım yaman Gülo
Sana meyil verdim diye
Yollarım duman Gülo
İnceden gel inceden
Kimseye görünmeden
Gonca gülümsün Gülo
Aman hiç incinmeden
Aman Gülo can Gülo
Gözleri ceylan Gülo
Haydi Gülo can Gülo
Elinden aman Gülo
Sana gönül verdim diye
Hâllarım yaman Gülo
Sana meyil verdim diye
Yollarım duman Gülo
Aman Gülo can Gülo
Elinden aman Gülo
Haydi Gülo can Gülo
Gözleri ceylan Gülo
Yaktın yıktın mahalleyi
Benim derdim çok Gülo
Karakollar benden bezdi
Senden haber yok Gülo
Aman Gülo can Gülo
Gözleri ceylan Gülo
Haydi Gülo can Gülo
Elinden aman Gülo
Sana gönül verdim diye
Hâllarım yaman Gülo
Sana meyil verdim diye
Yollarım duman Gülo
-
Sordum seni yıldızlara ay ışığına
Dediler : " Tam bin yıldır görmedik onu"
Sordum kadim kitaplara tozlu raflara
Dediler : " O bizden önce buralardaydı"
**
Mağrur bir uçurum oldu kalbim
Sen gittin gideli buralardan
Ayrılık ne yaman bir ateşmiş
Ne olur dön gel Ezo
**
Oy Ezo ! Yalnızlık ezım Ezo
Oy Ezo ! Görmüyor gözüm Ezo
Oy Ezo ! Tutmuyor dizim Ezo
Tükendim dön gel Ezo
**
Ceylanları emziren bir peri gibi
Kollarında uyut beni İblis'e inat
Hey ! Rüzgarın sevgilisi , orman çiçeği
Hasretim sensin , gurbetim sen , günışığım sen
**
Mağrur bir uçurum oldu kalbim
Sesin döner içimde kurşun gibi
Ayrılık ne yaman bir ateşmiş
Ne olur dön gel Ezo
-
Ardinsira kostum dönersin diye
Kiyametler koptu, sen hic duymadin
Gece gündüz gecer hayalin gözümden
Günesim karardi, sen hic bilmedin
Gece gündüz gecer hayalin gözümden
Günesim karardi, sen hic bilmedin
Birak üstüme gelsin ciplak atesin
Günahkar ruhumu yaksin da gecsin
Dagitsin icimde kalan ne varsa
Savursun külümü döksün de gecsin
Yürürüm gecede yanarim senin icin
Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin
Yürürüm gecede yanarim senin icin
Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin
Koparip gögsünden uzat yüregini
Kurusun gözyasim mahsere kadar
Nelere degistim senin hayalini
Bilseydin kalirdin sonsuza kadar
Nelere degistim senin hayalini
Bilseydin kalirdin sonsuza kadar
Birak üstüme gelsin ciplak atesin
Günahkar ruhumu yaksin da gecsin
Dagitsin icimde kalan ne varsa
Savursun külümü döksün de gecsin
Yürürüm gecede yanarim senin icin
Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin
Yürürüm gecede yanarim senin icin
Bilirim yine de sen asla dönmeyeceksin
-
İhanet yağmurunda
Islandık birer birer
Şimdi yorgun düşlerimiz
Yalnızız yalnız
Büyük hayat yolunda
Uslandık birer birer
Cehenneme hüküm giydik
Büsbütün yalnız
Hangi şehir alır bizi basar bağrına
Hangi yalan avutabilir yüreklerimizi
Kim çalacak kapımızı bir avuç tuz için
Bir dilim ekmek için yada aşk için
Aynalarda unuttuk
Geçmişin izlerini
Kırık dökük her anında
Kalmışız yalnız
Böyle mi olmalıydı
Bembeyaz türkülerle
Bağlandığımız bu hayat
Böyle mi yalnız
-
Aşkın aydınlığı gül yüzünde
Diyardan diyara gidin turnalar
Aşkın aydınlığı gül yüzünde
Diyardan diyara gidin turnalar
Bir avuç gökyüzü gül telinize
Doğru bizim ele gidin turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Gönülden gönüle konun turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Yareden yareye konun turnalar
Eşinden ayrılmış ceylan misali
Dört bir yandan esen rüzgar misali
Eşinden ayrılmış ceylan misali
Dört bir yandan esen rüzgar misali
Irmaklar dereler çaylar misali
Doğru bizim ele gidin turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Gönülden gönüle konun turnalar
Turnalar turnalar gidin turnalar
Yareden yareye konun turnalar
Turnalar turnalar telli turnalar
Yareden yareye konu turnalar
-
Çatal kaya kışladı
Çatal kaya kışladı
Kar yağmaya başladı
Kar yağmaya başladı
Fide beni görende
Fidoş beni görende
Ağlamaya başladı
Ağlamaya başladı
Aman Fidoş yan yana
Canım Fidoş can cana
Bade doldur fincana
İçem olam divana
Aman Ünes n'eyledin
Canım Ünes n'eyledin
Vurdun kana beledin
Beni de derde beledin
Çatal kaya alınmaz
Çatal kaya alınmaz
Dibi mermer delinmez
Dibi mermer delinmez
Fide kızın gözleri
Fidoş kızın gözleri
Bakmayılan doyulmaz
Bakmayılan doyulmaz
Aman Fidoş yan yana
Canım Fidoş can cana
Bade doldur fincana
İçem olam divana
Aman Fidoş yan yana
Canım Fidoş can cana
Bade doldur fincana
İçem olam divana
Aman Ünes n'eyledin
Canım Ünes n'eyledin
Vurdun kana beledin
Beni de derde beledin
-
Sen Leyla'ydın bende Mecnun
Çöller içinde
Sen alevdin bende rüzgar
Küller içinde
Gel de bir gör şu halimi
Kullar içinde aaahh
Yeşermez bahçen
Kapanmaz yaram zaman içinde
Gel de bir gör şu halimi
Kullar içinde aaahh
Yeşermez bahçen
Kapanmaz yaram zaman içinde
Ağlama yar
Ağlama yar
Bir gün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
Ağlama yar
(Aaa aaaa aa)
Ağlama yar
(Aaa aaaa aa)
Birgün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
Her selamın her kelamın
Yaradır bende
Son bir kere görse idim
Son nefesimde
Sende git yar sende bırak
Sende unut beni aaahh
Kanasın yaram
Sararsın bahçem zaman içinde
Sende git yar sende bırak
Sende unut beni aaahh
Kanasın yaram
Sararsın bahçem zaman içinde
Ağlama yar
Ağlama yar
Birgün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
Ağlama yar
(Aaaa aaaa aa)
Ağlama yar
(Aaa aaaa aa)
Birgün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
Ağlama yar
-
Evvel Cebrail ' in ilk kelamında
Kırklar meclisinde aşk meydanında
Muhammed Ali ' nin sirkelamında
Nihan söyleşirken dilinde idim
**
Yunus'un deryaya daldığı zaman
Kırk gündüz kırk gece kaldığı zaman
Ali Zülfikarı çaldığı zaman
**
Hayber kalesinde kolunda idim
**
Pir Sultan'ım içtim aşkın dolusun
Makadir bilmeze vermem yarısın
Bir kuşa seksen bin şehrin darısın
Nimet verilirken yanında idi
-
Eski yar eski yara
Sızlıyor eski yara
Yenisinden fayda yok
Varıp gidem eski yara
**
Eski yardan eski yardan
Geçilmez eski yardan
Yenisiyle gönül eyle
Yare kalsın eski yardan
**
Eski yara eski yara
Kapanmaz eski yara
**
Sinesine sürer mi
Geri dönsem eski yara
**
Eski yardan eski yardan
Gerçek sözler eski yardan
Ben yareyim sen derman
Kes umudu eski yardan
**
Eski yar eski yara
Kalbimde eski yara
Yüzlerce güzel var da
Hasretim ben eski yara
-
Bir evim var tahtalı
Gel gezelim Kahtalı
Bir evim var tahtalı
Gel gezelim Kahtalı
Eyle bir yar sevdim ki
Yüzü iki noktalı
Eyle bir yar sevdim ki
Yüzü iki noktalı
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Yeleğim var inceden
Geçemem Narihce ' den
Yeleğim var inceden
Geçemem Narihce ' den
Yari haset ederim
Yerdeki karıncadan
Yari haset ederim
Yerdeki karıncadan
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Nemrut'un başındayım
Otuz üç yaşındayım
Nemrut'un başındayım
Otuz üç yaşındayım
Aşağıda bulamazsam
Yukarıda peşindeyim
Kahta'da bulamazsam
Nemrut'ta peşindeyim
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo
Vey lo lo lori lori lo
Çıkalım dağlara lo
Bana yoldaş olmasan
Gelemem bağlara lo