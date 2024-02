Nurettin Rençber

Dağlar başı dumandır Benim Gülo'm yamandır Üç gün oldu görmedim of Hâlim feryat figandır Aman Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Haydi Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo Aman Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Haydi Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo İnceden gel inceden Kimseye görünmeden Gonca gülümsün Gülo Aman hiç incinmeden Aman Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Haydi Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo Aman Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Haydi Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Yaktın yıktın mahalleyi Benim derdim çok Gülo Karakollar benden bezdi Senden haber yok Gülo Aman Gülo can Gülo Gözleri ceylan Gülo Haydi Gülo can Gülo Elinden aman Gülo Sana gönül verdim diye Hâllarım yaman Gülo Sana meyil verdim diye Yollarım duman Gülo