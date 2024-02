Nurettin Rençber

İstanbul Onunde istanbul önünde aynalı liman başında tütüyor bin ince duman ben bu yaman derde nasıl dayanam uyan yavrum uyan kör uykulardan uyan da haberim al kuytulardan ** istanbul önünde uçmasın kuşlar başıma geliyor olmadık işler dayanmış kapına gece sarhoşlar uyan yavrum uyan kör uykulardan uyan da haberim al kuytulardan

Soran Varsa Gözlerimdir kalemim Yüreğimdir kağıdım Kesilirim velakin Bükülmez bir yiğidim *** Çıra olup deste deste Yanıyorum her nefeste *** Soran varsa işte buyum Can cıkmadan cıkmaz huyum ıçmişim aşk şarabını Ben sevdanın sarhoşuyum *** Her demde bir asırım Zamansızlık kusurum Hürriyetler utansın Gönüllere esirim *** Cıra olup deste deste Yanıyorum her nefeste *** Soran varsa ıste buyum Can cıkmadan cıkmaz huyum ıcmişim aşk şarabını Ben sevdanın sarhoşuyum

Yağmurlar Islanmasın Ben türkü saplarım aşkın bağrına Ta ki derinlerden yanasın diye Haykırsan da kulak vermem çağrına İsmimi yürekten anasın diye *** Tariften mahrumdur bendeki çile Her çile yol almaz bu hasret ile Tebessüm ederim ölüme bile Azrail sevdamı sınasın diye *** "Aşk ki aşktır varsa sonunda ziyan İstemem vuslatı olsa da ayan Sevdamı tarihe eyledim beyan Mecnun'u Leyla'yı kınasın diye...

Namusum Üstüne Dalgalandım deli dolu Taşıyorum geri dönmem Sonsuzluğa giden yolu Aşıyorum geri dönmem *** Yarınları çektim dara Hesapsızım gözüm kara Doludizgin yangınlara Koşuyorum geri dönmem *** Nedir bela nedir çile Rest çekmişim her engele Nefes nefes aşkın ile Yaşıyorum geri dönmem *** Namusum üstüne... şerefim üstüne and içtim Yansın dünyam yanarsa Senden gayrı ne varsa Vazgeçtim...

Muamma Aşkım sana bir muamma Çöz çözebildiğin kadar Mürekkebin yetmez amma Çiz çizebildiğin kadar *** Ayırdım candan bedeni Hatan ile sevdim seni Öfken dahi okşar beni Kız kızabildiğin kadar *** Aldım ruhunun tadını Ölsem duyarım yadını Mezar taşıma adını Yaz yazabildiğin kadar *** Yokluğunla avunurum Benliği yere vururum Ayağındadır gururum Ez ezebildiğin kadar *** Dilin olayım da söyle Nasıl yandım sana böyle Yollarında toprak eyle Gez gezebildiğin kadar

Gemileri Yakıyorum Yüreğimin gergefine Artık isyan dokuyorum Özgürlüğün gölgesine Bedenimi çakıyorum *** Bitsin artık bu kargaşa ıbret ile bakıyorum Kapılmayın hiç telaşa Tabuları yıkıyorum *** Mert çorbamın namert tuzu Meleyemem kuzu kuzu Ya saplayın okunuzu Ya da yaydan çıkıyorum *** Sesim çıkmaz kanım aksa Kanım akar sesim çıksa Bunun adı yaşamaksa Gemileri yakıyorum...

Nazlı Ceylan Aydınlanmaz oldu sensiz geceler Sabaha karanlık çöktü nerdesin Hasretin ok gibi bağrımı deler Ayrılık belimi büktü nerdesin *** Yokluğun kör düğüm cana dolaşık Bu cevr-i cefaya neylesin aşık Yok mu merhametin yok mu bir ışık Yıllar hayalimi yıktı nerdesin *** Ey nazlı ceylanım,ey gönül sultanım Kalmadı dermanım,nerdesin canım

Zülfikar Dünya durmuş dünya dönmüş banane Aldığım her nefes an senin için Hançerin bağrıma inmiş banane Damarımda akan kan senin için *** Bedenim harabe gönlüm gülistan Olan olsun gayrı korkum yok yastan Efsane yüreğim dillere destan şöhret senin için şan senin için *** Yetiş imdadıma uzak durma gel Gönül sarayında yücel ha yücel Varlığın hayattır yokluğun ecel Tetikte bekliyor can senin için

Kal Biraz Daha Bu veda faslından belki cayarsın Gözümün içine dal biraz daha Yüreğimde derin ahı duyarsın Aşktan nasibini al biraz daha *** Kurtuluş yok aşkım alın yazındır ne söylersen söyle merhem nazındır Emrine amade gönlüm sazındır Mızrabın olayım çal biraz daha *** Gitme,gitme kal biraz daha Gitme,gitme imanın varsa Allah'a

Şakir Taht,saltanat,makam,şöhret Ne bu iştah,ne bu gayret Gel kendini boşa yorma Bugün dünya yarın ahret *** şükür eyle her nefeste Ebed değil can kafeste Alma mazlumun ahını Çıkar aheste aheste *** Etme şakir,yapma şakir Garibanı görme hakir Paran pulun vardır amma Neyleyim ki gönlün fakir.

Erenlerin Sofrasında Boşa lokma yok dediler Erenlerin sofrasında Her lokmaya hak dediler Erenlerin sofrasında *** Can evimde hilâlimdir Cemalim hem calâlimdir Her sunulan helâlimdir Erenlerin sofrasında *** Mamurlandı can harabı Canım cananın turabı ıçirdiler aşk şarabı Erenlerin sofrasında *** Gönül sarhoş ayılmıyor Bir nara ki duyulmuyor Ne hikmetse doyulmuyor Erenlerin sofrasında

Sen Yoksun Diye Varlığım sır oldu Sen yoksun diye Hayalin yar oldu Sen yoksun diye *** Şahittir dört duvar Hep yokluğun var Ağlar hatıralar Sen yoksun diye *** Çile çekmedim yar Sensizlik kadar ıçimde bir sen var Sen yoksun diye *** Vuslata dargınım Estim durgunum Hasrete vurgunum Sen yoksun diye *** Her dem ah çekişim Boynumu büküşüm Dağılıp çöküşüm Sen yoksun diye

Haydi Anadolu Çatık kara gözün Namustur her sözün Senin alnın yüzün (Ak, ak, ak) *** Kalk doğrul tez elden Ayrılma güzelden Yardımcın ezelden (Hak, hak, hak) *** Çatık kara gözün Namustur her sözün Senin alnın yüzün (Ak, ak, ak) *** Kalk doğrul tez elden Ayrılma güzelden Yardımcın ezelden (Hak, hak, hak) *** Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı *** Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu *** Şahlansın ne varsa Edirne'den Kars'a Haydi Anadolu (Kalk, kalk, kalk) *** Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu *** Şahlansın ne varsa Edirne'den Kars'a Haydi Anadolu (Kalk, kalk, kalk) *** Dönersen kendine Gün senindir yine Dönüp tarihine (Bak, bak, bak) *** Sil gönül pasını Sev dostun hasını Dostluk çırasını (Yak, yak, yak) *** Dönersen kendine Gün senindir yine Dönüp tarihine (Bak, bak, bak) *** Sil gönül pasını Sev dostun hasını Dostluk çırasını (Yak, yak, yak) *** Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı *** Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu *** Şahlansın ne varsa Edirne'den Kars'a Haydi Anadolu (Kalk, kalk, kalk)