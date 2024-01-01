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7/24 Dinle Yaralı Gemi

Yaralı Gemi Şarkı Sözleri

Nurettin Rençber Yaralı Gemi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nurettin Rençber Yaralı Gemi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaralı Gemi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nurettin Rençber

Nurettin Rençber

Yaralı Gemi

  • Seydo

  • Barıs Türküsü

  • Cemile

  • Elmacı Güzel

  • Rüzgarın Şarkısı

  • Seni Anarken

  • Yalan

  • Yalancinin Mumu

  • Yaralı Gemi

  • Yeşil Başlı Gövel Ördek

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