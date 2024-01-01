Nurettin Rençber

Yaralı Gemi Yağmurun sesini dinliyor musun, Kederli bir bilge bir nehir gibi, Uzaktan esiyor şimal rüzgârı, Eski bir hayalden yeşermiş gibi. ** Yağmur, rüzgâr ve ben seni bekliyoruz, Hala ilk günün sıcaklığıyla. ** Yaralı bir gemiyim ben denizlerde, Son fırtınam birazdan kopacak gibi, Avucumda nefesin ruhumda sesin, Yıllardır yoksun ama sanki dün gibi. ** Yıldızlar, gece ve ben seni bekliyoruz, Hala ilk günün sıcaklığıyla. ** Dalgalar, kuşlar ve ben seni bekliyoruz, Unutulmuş olmanın burukluğuyla.

Barıs Türküsü Hep beraber bir mucize yaratalım kendimize Üç günlük dünyada ne geçecek boğuşarak elimize Ölümlü dünyada anlamı yok savaşmanın kendi kendimize Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana Barış yoksa aşk yok mutluluk yok yarınlara taşınacak Güneş, su ve toprak hayat için ta ilk andan başlayarak Birlikte ve aşkla hayat verir hepimize bir şeyler anlatarak Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Sıkıca sarılmalı hayata aşka dostlara Severek yaşamalı insanlarla yanyana

Cemile İnceden İnceden Usul Usul Gel Bana Sarıl Bana Geceyi İncitmeden ** Güneşim, Yıldızım, Ay'ım Doğ Üstüme Sel Olayım Asıp Dağların Üstünden Yollarına Dolanayım ** Cemile! Gülüşün Benziyor Güle...

Elmacı Güzel Elmanın irisine Söz verdim birisine Kurban olayım yarim (Le le) Saçının sarısına (Örgüsüne) ** Amman elmacı güzel Başımın tacı güzel Amman elmacı güzel Sen bana acı güzel Gönlümdeki yaranın (Le le) Sensin ilacı güzel

Seni Anarken Gittiğinde ardın sıra bakakaldım O günden beri çok zaman geçti Sensizliğin hasretiyle inleyen ruhum Anar kendi kendine seni zamansız Ah, dokunanmam senden kalan resmine bile Yanacak diye, yanacak diye korkar ellerim Yanacak diye, yanacak diye korkar ellerim Büyülü bir dokunuştu hazan gözlerin Ruhumu saran hale gözlerin Nasıl oldu nasıl gittin bırakıp beni Ah yapayanlız sensiz sedasız Ah, çılgın poyrazlar yoruldu şıvgınlar sustu Ağladı bulutlar tutuştu yağmurlar Bir şehir sustu Ağladı bulutlar tutuştu yağmurlar Bir yürek sustu Ağladı bulutlar tutuştu yağmurlar Bir adam sustu Bir adam sustu

Seydo Şu feleğin işleri Döktük kanlı yaşları Geliyor arkadaşları ** Kader ağını örmüş Dediler seydo ölmüş Kimler ağlasın sana seydo ** Dağların rüzgarıydı Öfkenin tufanıydı Görseniz ne ihtişamlıydı Çevirmişler dört yandan Kurşun yağmış her yandan Yıldızlara yoldaş ol seydo ** Hey lo, lo lo seydo ** Hey lo, lo lo seydo ** Çarşıya varmasaydı Yatsıya kalmasaydı Vadesi tamam olmasaydı ** Çölde ceylan yitmezdi Seydo'ya güç yetmezdi Zaten yaralı olmasaydı ** Dağların rüzgarıydı Öfkenin tufanıydı Görseniz ne ihtişamlıydı Çevirmişler dört yandan Kurşun yağmış her yandan Yıldızlara yoldaş ol seydo ** Hey lo, lo lo seydo Hey lo, lo lo seydo

Yalan Ağla, ağla gözlerim ağla Nasılsa şimdi yağmur mevsimidir Bak birazdan göklerde katılacak sana Sahile vuran yorgun dalgalarla Yalan yalan Basit ve çıplak bir yalandı hayat Gerçeği kabullenmelisin Yalan yalan Yalandı tüm yaşananlar tıpkı bir rüya gibi Şimdi bu sahilde yapayalnızsın Bir başına mutsuz titriyor ruhun Kalbim gel artık terket sen bu sahili Şimdi bu sahilde yapayalnızsın Bir başına mutsuz titriyor ruhun Kalbim gel artık terket sen bu sahili Yalan yalan Suskun bir yalandı giden Sevgilinin gözleri Yalan yalan Biliyorsun gerçek sandığın herşey yalan Yaşanmış bir film şeridi gibi Gelip geçerken hayat gözler önünde Tutamazsın bir tek anını bile Yaşanmış bir film şeridi gibi Gelip geçerken hayat gözler önünde Tutamazsın bir tek anını bile Yaşamak bir film şeridi gibi Gelip geçerken öylece gözler önünde Tutamazsın bir tek anını bile

Yalancinin Mumu Yalancının Mumuna Bak, Yatsıya Kadar Yanacak, Mum Bitince Ne Olacak, Hali Yaman Yalancının. Yalan Yalan Yalancının.. ** Söz İle Getirir Yazı, Doğru Söyler Bazı Bazı, Kurda Kaptırdığı Kuzu, ** Malı Yalan Yalancının. Yalan Yalan Yalancının.. *** Nice Dağları Devirir, Nehiri Terse Çevirir, Kış Ayı Harman Savurur, Eli Yalan Yalancının. Yalan Yalan Yalancının..