Nurettin Rençber

Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz *** Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz *** Dağlarda kır çiçekleri Dağlarda kır çiçekleri Sevgi dolu yürekleri *** Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri *** Dağda yanar bir top çiçek Dağda yanar bir top çiçek Hepsi bir yumruk, bir yürek *** Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek *** Açlık, karanlık bir yandan Açlık, karanlık bir yandan Her taraf zindan mı zindan *** Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından *** Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz