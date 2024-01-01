Nurettin Rençber

Yavru Ceylan Gibi Hele bakın şu güzelin halına Hele bakın şu güzelin halına Benim olsa vermen vermem Vermem vermem dünya malına Doyup usanmadım tatlı diline Doyup usanmadım yar yar tatlı diline Daha bu güzellik sana az gelin Daha bu güzellik sana az gelin Sen asla kötüylen eyleme bazar Sen asla kötüylen eyleme bazar Hamaylılar takın takın Takın takın deymesin nazar Yavru ceylan gibi çölde bir gezer Ağca ceren gibi gibi çölde bir gezer Gülüm aya gibi gibi sallan gez gelin Gülüm aya gibi gibi gel sallan gelin Karacaoğlan der ki düşkün gezersin Karacaoğlan der ki düşkün gezersin Hey kız çok sallanma yarin yarin Yarin yarin bağrım ezersin Her sevdiğin sen deftere yazarsın Her sevdiğin sen deftere yazarsın Beni de sev defterine yaz gelin Beni de sev defterine yaz gelin Beni de sev defterine yaz gelin

Ay Düşünce ay düşünce denize seni hatırlarım ince ince yağan yağmur,iskeleye yanaşan vapur haydarpaşa garı seni hatırlarım ** ay düşünce denize kalbim çarpar,telaşlı bir kuş olur siyahlar içinde bir kadın ve yakasında ipiri kırmızı bir gül seni hatırlarım ** ay düşünce denize söylenmemiş sessiz bir şarkıydım,tozup giden bir ilk kar solgun begonya kalkmak üzere bir tren seni hatırlarım

Geceler Mapushane benim kaarim Ay geceler geceler Kimse duymaz ahu zaarim Ay geceler Vay geceler vay Kimse duymaz ahu zaarim Ay geceler Vay geceler vay Elin esi dostu gelir Ay geceler geceler Niçin gelmez benim yarim Ay geceler Vay geceler vay Niçin gelmez benim yarim Ay geceler Vay geceler vay Içerde günler sayarim Ay geceler geceler N'ettiniz benim o yarim Ay geceler Vay geceler vay N'ettiniz benim o yarim Ay geceler Vay geceler vay Turnalara haber salin Ay geceler geceler Tutup getirsinler yari Ay geceler Ay geceler Getirsinler göreyim yari Ay geceler Vay geceler Tutup getirsinler yari Ay geceler Vay geceler Getirsinler göreyim yari Ay geceler Vay geceler vay

Yemen kardaş bu yemen çöllerde kalırsa ölüm künyemi yumadan yare götürün oy bilmem kimlere diyem bu garip ahvalım bir çöl-ü deryada kalakaldım oy oy kurşunum kalmadı yandım siperde düşman aman vermez yatarım yerde aynı köyden geldik memedim nerde ano yemendir bela verendir *** ölürüz burda acep nedendir burası Huş'tur yolu yokuştur mevlaam sılaya bizi kavuştur istihkaamın önü toz ile duman ay karanlık yolum nereden bulam çantamda mendilim kanlı kunduram

İstanbul Onunde istanbul önünde aynalı liman başında tütüyor bin ince duman ben bu yaman derde nasıl dayanam uyan yavrum uyan kör uykulardan uyan da haberim al kuytulardan ** istanbul önünde uçmasın kuşlar başıma geliyor olmadık işler dayanmış kapına gece sarhoşlar uyan yavrum uyan kör uykulardan uyan da haberim al kuytulardan

Leyla (Arapca) Sen Leyla'ydın bende Mecnun Çöller içinde Sen alevdin bende rüzgar Küller içinde Gel de bir gör şu halimi Kullar içinde Yeşermez bahçem Kapanmaz yaram zaman içinde ** Ağlama yar ** Bir gün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama ** Her selamın her kelamın Yanadır bende Son bir kere görse idim Son nefesimde Sende git yar sende bırak Sende unut beni Kanasın yaram Sararsın bahçem zaman içinde

Karşılama Adıyaman illerinden bize bir gelin gelir Gören gelir duyan gelir sefa gelır Hoş gelir beyaz bir çicek gelir Sallanır düze gelir görülmüş duyulmuş değil Bu gelin bize gelir ** Kahvesi yemenden şekeri sahandan yazması kirvandan gelır Kahvesi yemenden şekeri sahandan yazması kirvandan gelır vur davulcu davula vur güm güm gümlesin Dost düşman oynasın...

Karagül İkimizde acemi birer aşıktık o zamanlar Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan Geriye ne kaldığını bilmiyordum seni tanıyana kadar Ama farkındaydım yinede Ne zaman seninle olsam Tanıdık bir kuş cıvıltısıyla uyanırdım her sabah Şimdiyse kırılgan mektuplar yazıyorum Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden Malumun olsun ben sende ülkemi sevdim Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri Ben sende yolları sevdim Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla Kaplı yolları İkimizde acemi birer aşıktık aslında Ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık yollarda ** Ben sende ülkemi sevdim Hüzün dolu yağmurları Mor kanatlı turnaları yar... ** Ben sende rüzgarı sevdim Alıp götüren yılları Saklı kalan umutları yar... ** Ne yeminler bozdum Geceler büyürken sensiz Ne yeminler bozdum Yıllar geçerken sitemsiz 2 nakarat Ne yeminler bozdum Tarifi bile imkansız Senin için ey karagül ** Ben sende yolları sevdim Yüreğinden gelip geçen Sevda yüklü katarları yar... ** Ben sende seni sevdim Avuçlarken yüzümü Yahut dokunurken sessiz yar...

On Iki Kapıli Sehir Aklım ermez idi evvel alemde Şuhikârı haktan haberdar oldun Damlacık su iken koca alemde Oniki kapılı bir şehir oldun Genç idin tez idin sıra bilmezdin Filiz sürgün verir anı görmezdin Dahi müşkül iken zemzem içmezdin Şimdi bir aşk için bende gân oldun Rençber oğlu geldi geçti bir anda Belki mihman idin zatı cihanda Erişip tacına adıyamanda Sıyrılıp nesneden azade olduk

Yarey Bir bahçem var idi mor menekşe gül Pervane dönerdi aşkından bülbül. Soldurdular ağlar dalında sümbül Gel sen bana derman olsana yarey.. ** Yarey yarey yarey nazlı naz yarey Bu ne hal bu ne gam tükenmez yarey Derdim çok dermanım bulunmaz yarey Kim ölür kim kalır bilinmez yarey.. ** Haberini aldım turaçlarından, ** Kan gülleri derdim yamaçlarından Bana ne lokmanın ilaçlarından, Gel sen bana derman olsana yarey.. ** Yarey yarey yarey nazlı naz yarey Bu ne hal bu ne gam tükenmez yarey Derdim çok dermanım bulunmaz yarey Kim ölür kim kalır bilinmez yarey.. ** Yarey yarey yarey maralı yarey Bu ne hal bu ne gam sıralı yarey Derdim çok dermanım karalı yarey Kim ölür kim kalır yarali yarey...

Yavas Yavas Haydi kalk gidelim güzeller başı Engelden çekinme, gel yavaş yavaş Akıttım gözümden kan ile yaşı Zülfünün teliyle sil yavaş yavaş Zülfünün teliyle sil yavaş yavaş Karac'oğlan der ki gidelim yâre Acep bulunur mu derdime çare Acep bulunur mu derdime çare Gördüm gerdanında benleri hare Yanakta açılmış gül yavaş yavaş Yanakta açılmış gül yavaş yavaş