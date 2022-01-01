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7/24 Dinle Nurgül Ateş

Nurgül Ateş

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Ömrüm

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Munzur Dağı

... KAPAT
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Albümler

İçimdeki Sızı Nurgül Ateş

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