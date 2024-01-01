İçimdeki Sızı Şarkı Sözleri
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Nurgül Ateş
İçimdeki Sızı
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Dolana Ay Dolana
Dolana Gün Dolana
Şirin Canım Vereyim
Bana Yari Bulana
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Kebaba Köz İstersin
Güzelsin Naz İstersin
Bir Canım Var Vereyim
Bilmem Ki Ne İstersin
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Bağa Girdim Nar İçin
Gül Kopardım Yar İçin
Diyar Diyar Dolaştım
Kara Gözlü Yar İçin
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Penceresi kara boya
Kurban olam sizin soya
Sizin soyda güzel çoktur
Saramadım doya doya
Sular gelir taşa değer
Ok kirpikler başa değer
Merak etme küçük gelin
Birgün de baş başa değer
Şu derenin oylumuna
Kuşlar konar yaylımına
Gel görüşek suna boylum
Geldik yolun ayrımına
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Nesini söyleyim canım efendim
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem yar yar deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
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Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halinden kimse bilmiyor
Padişah sikkesi (akçesi) selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
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Serdari halimiz böyle n’olacak
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp viran olacak
Akibet alınır öcümüz bizim
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Bu dünyanın devranına
Aldanma gönül aldanma
Zilli çanlı kervanına
Aldanma gönül aldanma
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Güldürür yüze devranı
Bir gün okutur fermanı
Bulaman derde dermanı
Aldanma gönül aldanma
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Bilir misin neden nesin
Bir gün kesilecek sesin
Çürür cisminle kafesin
Aldanma gönül aldanma
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Evden barktan geçeceksin
Ecel tasın içeceksin
Ne ektinse biçeceksin
Aldanma gönül aldanma
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Gelmemişken ölüm cana
Ağlayanlar yana yana
Haktan yardım olsun sana
Aldanma gönül aldanma
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Cafer sözünü kısa kes
Kemalete eyle heves
Menzil almaz tamam nekes
Aldanma gönül aldanma