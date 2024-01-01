Düşler Vadisi Şarkı Sözleri
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Nurgül Ateş
Düşler Vadisi
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Nesini söyleyim canım efendim
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem yar yar deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
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Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halinden kimse bilmiyor
Padişah sikkesi (akçesi) selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
**
Serdari halimiz böyle n’olacak
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp viran olacak
Akibet alınır öcümüz bizim
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Acıyı başımda nar eylediler
Hayalinle doldu gözlerim bugün
Başını dumanlı dağ eylediler
Seni her nefeste özledim bugün
Seni her nefeste özledim bugün
***
Başını dumanlı dağ eylediler
Seni her nefeste özledim bugün
Seni her nefeste özledim bugün
***
Göğsünde yırtıldı çığlığın, sesin
Ciğerime düğümlenmiş nefesin
Yüreğime akan şu kanı kesin
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
***
Yüreğime akan şu kanı kesin
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
Yediğim kurşunu sezmedim bugün
***
Kırıldı umudu serçe kuşların
Yüzünü dağılmış sırma saçların
Böyle acım'olur, günü baharın
Yüzüme dayandı dizlerim bugün
Yüzüme dayandı dizlerim bugün
***
Böyle acım'olur, günü baharın
Yüzüme dayandı dizlerim bugün
Yüzüme dayandı dizlerim bugün
-
Çi perskena mira bira
Welata min .
Adir wora dersim sero
Dar û ber
Ke mer .
***
Çhemo çhemo çheme muzirî
Denge mawzero yeno dura adirî
Dismen welat çe werskena azadî
Deste ji min dureto xwosemi munzirî
***
Çi perskena mira bira
Welata min .
Adir wora dersim sero
Dar û ber
Ke mer .
***
Çhemo çhemo çheme muzirî
Denge mawzero yeno dura adirî
Dismen welat çe werskena azadî
Deste ji min dureto xwosemi munzirî
-
Kerpiç bir ev vardı orda
Sarılmıştı dört bir yandan
Kerpiç bir ev vardı orda
Sarılmıştı dört bir yandan
***
Her taraftan kurşunlara
Hedef oldu kızıldere
Kızıldere, kızıldere
***
Her taraftan kurşunlara
Hedef oldu kızıldere
Kızıldere, kızıldere
***
Daha yeni gün açmıştı
Sarılıp vedalaşmıştı
Daha yeni gün açmıştı
Sarılıp vedalaşmıştı
***
Devrime bedel vermiştik
Mahşerinde kızıldere
Kızıldere, kızıldere
***
Devrime bedel vermiştik
Mahşerinde kızıldere
Kızıldere, kızıldere
***
Oynuyordu yer yerinden
Korkmuyorduk biz ölümden
Oynuyordu yer yerinden
Korkmuyorduk biz ölümden
***
Kahpe faşizmin elinden
Direniyor kızıldere
Kızıldere, kızıldere
***
Kahpe faşizmin elinden
Direniyor kızıldere
Kızıldere, kızıldere
-
-
Fırtınalardan kopmuşum öfke doluyum
Kavganın ateşiyim sevda doluyum
***
Özgürlüğe susamış halkın ufkuyum
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
***
Özgürlüğe susamış halkın ufkuyum
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
***
Çığlığım karışıyor kurşun sesine
Altı yerden kan doluyor göğsüme
Sabahın kızıllığında güneşten önce
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
Sabahın seherinde canım pusuya düştüm
-
Demir parmaklıklar ve kelepçeler
Yıldırmadı kanlı kanlı zincirler
Demir parmaklıklar ve kelepçeler
Yıldırmadı kanlı kanlı zincirler
***
Dövdüler, sövdüler, aç bıraktılar
Yendiler ölümü savaş esirleri
Dövdüler, sövdüler, aç bıraktılar
Yendiler ölümü savaş esirleri
***
Kopardılar etlerimi parça parça
Çektiler tırnaklarımı birer birer
Kopardılar etlerimi parça parça
Çektiler tırnaklarımı birer birer
***
Ölüm oruçlarında, işkencelerde
Ölüm oruçlarında, işkencelerde
Yendiler ölümü savaş esirleri
Yendiler ölümü savaş esirleri
***
Karanlık gecelerde kurşun sayıldı
Kafataslarından duvar örüldü
Karanlık gecelerde kurşun sayıldı
Kafataslarından duvar örüldü
***
Ölümden korkarlar diye hesap görüldü
Bozdular hesabı savaş esirleri
Ölümden korkarlar diye hesap görüldü
Bozdular hesabı savaş esirleri
***
Kimileri çekildiler sehpalara
Kimileri dilim dilim edildi
Kimileri çekildiler sehpalara
Kimileri dilim dilim edildi
***
Ölüm oruçlarında, işkencelerde
Ölüm oruçlarında, işkencelerde
Yendiler ölümü savaş esirleri
Yendiler ölümü savaş esirleri
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Koşar alnında çocuklar
Yüzlerinde aşkın rengi
Sevda fısıldarlar göğe
Çocuk dilinde
***
Koşar alnında çocuklar
Yüzlerinde aşkın rengi
Sevda fısıldarlar göğe
Çocuk dilinde
***
Düşler vadisinde
Bir yalnız çocuk
Uzanmış gökyüzüne
Tutuyor yıldızları
***
Düşler vadisinde
Bir yalnız çocuk
Uzanmış gökyüzüne
Tutuyor yıldızları
***
Acı değil, sevda aksın
Geceler gün olsun
Umut başaklarımız
Acı harmanları vursun
***
Acı değil, sevda aksın
Geceler gün olsun
Umut başaklarımız
Acı harmanları vursun
***
Düşler vadisinde
Bir yalnız çocuk
Uzanmış gökyüzüne
Tutuyor yıldızları
***
Düşler vadisinde
Bir yalnız çocuk
Uzanmış gökyüzüne
Tutuyor yıldızları
-
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