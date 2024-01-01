Nurgül Ateş

Nesini Söyleyim Canım Efendim Nesini söyleyim canım efendim Gayri düzen tutmaz telimiz bizim Arzuhal eylesem yar yar deftere sığmaz Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim ** Benim bu gidişe aklım ermiyor Fukara halinden kimse bilmiyor Padişah sikkesi (akçesi) selam vermiyor Kefensiz kalacak ölümüz bizim ** Serdari halimiz böyle n’olacak Kısa çöp uzundan hakkın alacak Mamurlar yıkılıp viran olacak Akibet alınır öcümüz bizim

Acı Acıyı başımda nar eylediler Hayalinle doldu gözlerim bugün Başını dumanlı dağ eylediler Seni her nefeste özledim bugün Seni her nefeste özledim bugün *** Başını dumanlı dağ eylediler Seni her nefeste özledim bugün Seni her nefeste özledim bugün *** Göğsünde yırtıldı çığlığın, sesin Ciğerime düğümlenmiş nefesin Yüreğime akan şu kanı kesin Yediğim kurşunu sezmedim bugün Yediğim kurşunu sezmedim bugün *** Yüreğime akan şu kanı kesin Yediğim kurşunu sezmedim bugün Yediğim kurşunu sezmedim bugün *** Kırıldı umudu serçe kuşların Yüzünü dağılmış sırma saçların Böyle acım'olur, günü baharın Yüzüme dayandı dizlerim bugün Yüzüme dayandı dizlerim bugün *** Böyle acım'olur, günü baharın Yüzüme dayandı dizlerim bugün Yüzüme dayandı dizlerim bugün

Dersime Ağıt Çi perskena mira bira Welata min . Adir wora dersim sero Dar û ber Ke mer . *** Çhemo çhemo çheme muzirî Denge mawzero yeno dura adirî Dismen welat çe werskena azadî Deste ji min dureto xwosemi munzirî *** Çi perskena mira bira Welata min . Adir wora dersim sero Dar û ber Ke mer . *** Çhemo çhemo çheme muzirî Denge mawzero yeno dura adirî Dismen welat çe werskena azadî Deste ji min dureto xwosemi munzirî

Kızıldere Kerpiç bir ev vardı orda Sarılmıştı dört bir yandan Kerpiç bir ev vardı orda Sarılmıştı dört bir yandan *** Her taraftan kurşunlara Hedef oldu kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Her taraftan kurşunlara Hedef oldu kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Daha yeni gün açmıştı Sarılıp vedalaşmıştı Daha yeni gün açmıştı Sarılıp vedalaşmıştı *** Devrime bedel vermiştik Mahşerinde kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Devrime bedel vermiştik Mahşerinde kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Oynuyordu yer yerinden Korkmuyorduk biz ölümden Oynuyordu yer yerinden Korkmuyorduk biz ölümden *** Kahpe faşizmin elinden Direniyor kızıldere Kızıldere, kızıldere *** Kahpe faşizmin elinden Direniyor kızıldere Kızıldere, kızıldere

Pusuya Düştüm Fırtınalardan kopmuşum öfke doluyum Kavganın ateşiyim sevda doluyum *** Özgürlüğe susamış halkın ufkuyum Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm *** Özgürlüğe susamış halkın ufkuyum Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm *** Çığlığım karışıyor kurşun sesine Altı yerden kan doluyor göğsüme Sabahın kızıllığında güneşten önce Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm Sabahın seherinde canım pusuya düştüm

Savaş Esirleri Demir parmaklıklar ve kelepçeler Yıldırmadı kanlı kanlı zincirler Demir parmaklıklar ve kelepçeler Yıldırmadı kanlı kanlı zincirler *** Dövdüler, sövdüler, aç bıraktılar Yendiler ölümü savaş esirleri Dövdüler, sövdüler, aç bıraktılar Yendiler ölümü savaş esirleri *** Kopardılar etlerimi parça parça Çektiler tırnaklarımı birer birer Kopardılar etlerimi parça parça Çektiler tırnaklarımı birer birer *** Ölüm oruçlarında, işkencelerde Ölüm oruçlarında, işkencelerde Yendiler ölümü savaş esirleri Yendiler ölümü savaş esirleri *** Karanlık gecelerde kurşun sayıldı Kafataslarından duvar örüldü Karanlık gecelerde kurşun sayıldı Kafataslarından duvar örüldü *** Ölümden korkarlar diye hesap görüldü Bozdular hesabı savaş esirleri Ölümden korkarlar diye hesap görüldü Bozdular hesabı savaş esirleri *** Kimileri çekildiler sehpalara Kimileri dilim dilim edildi Kimileri çekildiler sehpalara Kimileri dilim dilim edildi *** Ölüm oruçlarında, işkencelerde Ölüm oruçlarında, işkencelerde Yendiler ölümü savaş esirleri Yendiler ölümü savaş esirleri