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7/24 Dinle İçimdeki Sızı

İçimdeki Sızı Şarkı Sözleri

Nurgül Ateş İçimdeki Sızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nurgül Ateş İçimdeki Sızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçimdeki Sızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nurgül Ateş

Nurgül Ateş

İçimdeki Sızı

  • Penceresi Mavi Boya

  • Ömrüm

  • Irgalıyı

  • Haber Var Mi

  • Kimler Gelmiş Kimler Gitmiş

  • Munzur Dağı

  • Bu Sene

  • Nazlanır

  • Duvar Duvara

  • Nesini Söyleyim Canım Efendim

  • Bu Dünyanın Devranına

  • Dolana Ay Dolana

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