Geçmişe Susmasını Söyle Şarkı Sözleri
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Nuri Harun Ateş
Geçmişe Susmasını Söyle
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Bir otel odasında ararken tenini
Anladım bittiğini, anladım
Herkese soyundum soyundum ben herkese
Adresini kaybetmiş bir söz gibi
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Seviştiğim bedenin
Bırakıp gitmeyi öğrendim
Boynumda mor bir vedayla
Çekip gitmeyi
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Herkese soyundum, soyundum ben
Herkese, adresini kaybetmiş bir söz gibi
Yağmura durmasını,
geçmişe susmasını söyle, söyle söyle
Yağmura durulmasını
Geçmişe susmasını söyle, söyle, söyle