Nuri Sesigüzel

Anaya Baktim Aynaya baktım saç beyaz olmuş Neden rengim sararmış solmuş Böyle değildim bana ne olmuş ** Ağla gözlerim sızla gözlerim Sen bu halıma sen bu halıma ** Hayatım geçti görmedim sefa Yalan dünyada olur mu vefa O yardan gördüm binlerce cefa ** Ağla gözlerim sızla gözlerim Sen bu halıma sen bu halıma ** Gördüm yarin de solmuş cemali Kırılmış neşesi gitmiş emeli Geçipti gençliğim neyleyim malı *** Ağla gözlerim sızla gözlerim Sen bu halıma sen bu halıma

Kara Kas Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olun kimseler almaz Annene bak gör halini (x2) ** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma (x2) ** Ercan söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün ölür zalimin kızı Annene bak gör halini (x2) ** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma (x2) ** Öldürücü gözle bakma (x2)

Bahçeye Gel Bahçaya gel ki görem le le He güley he güley hayraney El uzat bir gül verem Şengüley şengüley hayraney Elin uzat gül verem Şengüley şengüley hayraney ** Aramız da dağlar var le le He güley he güley hayraney Ben sana nasıl erem Şengüley şengüley kurbaney ** Aramız da dağlar var le le He güley he güley hayraney ** Şengüley şengüley hayraney ** Bahçan da bağ olaydım le le He güley he güley hayraney Eyvan da nar olaydım Şengüley şengüley hayraney Eyvan da nar olaydım Şengüley şengüley hayraney ** Bana göre yarmı yok le le He güley he güley hayraney İstedim sen olaydın Şengüley şengüley hayraney ** Bana göre yarmı yok le le He güley he güley hayraney İstedim sen olaydın Şengüley şengüley hayraney

Dolana Dolana ay dolana Dolana gün dolana Şirin canım vereyim Bana yari bulana Bağa girdim nar için Gül kopardım yar için Bunca diyar dolaştım Kara gözlü yar için Kebaba köz istersin Güzele naz istersin Bir canım var vereyim Daha sen ne istersin

Leylam Leylam'ın bakışları Ferman okur kaşları Leyla'mın bakışları Ferman okur kaşları ** Leylam bize gelmezse Aksın gözün yaşları ** Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla ** Odana kireç eyle Yüzünü güleç eyle Odana kireç eyle Yüzünü güleç eyle ** Derdinden verem oldum Gel bana ilaç eyle ** Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla ** Leylam senin gözlerin Şeker midir sözlerin Leylam senin gözlerin Şeker midir sözlerin ** Leylam bana gelmezsen Kör olaydı gözlerin ** Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla