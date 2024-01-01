Nuri Sesigüzel

Aşk Bir Izdırap GÖZLERİN HANÇER DEĞİLSE NEDEN KALBİM KANIYOR AYRILIK ÖLÜM DEĞİLSE NEDEN BAĞRIM YANIYOR AYRILIK ÖLÜM DEĞİLSE NEDEN BAĞRIM YANIYOR AŞK BİR IZDIRAP AŞK BİR IZDIRAP KİM NE DERSE DESİN AŞK BİR IZDIRAP AŞK BİR IZDIRAP AŞK BİR IZDIRAP KİM NE DERSE DESİN AŞK BİR IZDIRAP ** ŞU GURBET ELLERİNDE KALDIM YETİM KİMSESİZ GEZERİM KÖŞELERDE AĞLARIM SENSİZ SENSİZ GEZERİM KÖŞELERDE AĞLARIM SENSİZ SENSİZ ** AŞK BİR IZDIRAP AŞK BİR IZDIRAP KİM NE DERSE DESİN AŞK BİR IZDIRAP AŞK BİR IZDIRAP AŞK BİR IZDIRAP KİM NE DERSE DESİN AŞK BİR IZDIRAP ** ŞİİR: GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI DEMİŞTİK BU YOLA HER İKİ DURUMDADA ÖLÜYDÜM BEN IZDIRABIM SENSİZLİK SENSİZLİK YAKICI BİR ATEŞ HER NE KADAR YANINDA OLAMASAMDA ** BEN SENDEN HİÇ GİTMEDİM BEN IZDIRABI SEÇTİM…

Seven Ne Yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz ** Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz

Sonbahar Rüzgarları Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma

Artık Sevmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim

Rüyalar Gerçek Olsa Rüyalar gerçek olsa Seni hergün görürdüm O incecik beline Sarılarak yürürdüm *** Sabah olmasın diye güneşi durdururdum Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm Yatağına her gece gelincik doldururdum Dudağına bin kere öpücük kondururdum *** Rüyalar (rüyalar) Rüyalar (rüyalar) Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa *** Rüyalar gerçek olsa Sana güller verirdim O güllerle belki de Kucağıma gelirdin *** Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna O gül dudaklarını öperdim doya doya Sabah olmasın diye güneş durdururdum Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm *** Rüyalar (rüyalar) Rüyalar (rüyalar) Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa

Ben Gamlı Hazan Ben gamlı hazan, sense bahar Dinle de vazgeç Sen kendine kendin gibi bir Taze bahar seç Olmaz meleğim böyle bir aşk Bende vakit geç Sen kendine kendin gibi bir Taze bahar seç

Elveda Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim Geçmesin baharlar, geçmesin yazlar Silinmesin karanlık mazim Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Bilmez aktığı yeri su Bir gençlik hikayesi bu Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim