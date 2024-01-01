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7/24 Dinle Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim)

Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) Şarkı Sözleri

Nuri Sesigüzel Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nuri Sesigüzel Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nuri Sesigüzel

Nuri Sesigüzel

Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim)

  • Aşk Bir Izdırap

  • Seven Ne Yapmaz

  • Sonbahar Rüzgarları

  • Artık Sevmeyeceğim

  • Bağdat Yolu

  • Dert Ortağım

  • Arım Balım Peteğim

  • Rüyalar Gerçek Olsa

  • Ben Gamlı Hazan

  • Elveda

  • Ömrümce Hep Adım Adım

  • Samanyolu

  • Boşvermişim Dünyaya

  • Hatırla Sevgili

  • Tophane Rıhtımında

  • Bekarlıktan Kurtulduk

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