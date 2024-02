Nuri Sesigüzel

Bahçaya gel ki görem le le He güley he güley hayraney El uzat bir gül verem Şengüley şengüley hayraney Elin uzat gül verem Şengüley şengüley hayraney ** Aramız da dağlar var le le He güley he güley hayraney Ben sana nasıl erem Şengüley şengüley kurbaney ** Aramız da dağlar var le le He güley he güley hayraney ** Şengüley şengüley hayraney ** Bahçan da bağ olaydım le le He güley he güley hayraney Eyvan da nar olaydım Şengüley şengüley hayraney Eyvan da nar olaydım Şengüley şengüley hayraney ** Bana göre yarmı yok le le He güley he güley hayraney İstedim sen olaydın Şengüley şengüley hayraney ** Bana göre yarmı yok le le He güley he güley hayraney İstedim sen olaydın Şengüley şengüley hayraney