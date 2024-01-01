Aşk Ateşi Şarkı Sözleri
Nuri Sesigüzel Aşk Ateşi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nuri Sesigüzel Aşk Ateşi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Ateşi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olun kimseler almaz
Annene bak gör halini (x2)
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Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma (x2)
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Ercan söyler hakiki sözü
Geçti bahar getirdik yazı
Bir gün ölür zalimin kızı
Annene bak gör halini (x2)
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Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma (x2)
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Öldürücü gözle bakma (x2)
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Aynaya baktım saç beyaz olmuş
Neden rengim sararmış solmuş
Böyle değildim bana ne olmuş
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Ağla gözlerim sızla gözlerim
Sen bu halıma sen bu halıma
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Hayatım geçti görmedim sefa
Yalan dünyada olur mu vefa
O yardan gördüm binlerce cefa
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Ağla gözlerim sızla gözlerim
Sen bu halıma sen bu halıma
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Gördüm yarin de solmuş cemali
Kırılmış neşesi gitmiş emeli
Geçipti gençliğim neyleyim malı
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Ağla gözlerim sızla gözlerim
Sen bu halıma sen bu halıma
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Bahçaya gel ki görem le le
He güley he güley hayraney
El uzat bir gül verem
Şengüley şengüley hayraney
Elin uzat gül verem
Şengüley şengüley hayraney
**
Aramız da dağlar var le le
He güley he güley hayraney
Ben sana nasıl erem
Şengüley şengüley kurbaney
**
Aramız da dağlar var le le
He güley he güley hayraney
**
Şengüley şengüley hayraney
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Bahçan da bağ olaydım le le
He güley he güley hayraney
Eyvan da nar olaydım
Şengüley şengüley hayraney
Eyvan da nar olaydım
Şengüley şengüley hayraney
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Bana göre yarmı yok le le
He güley he güley hayraney
İstedim sen olaydın
Şengüley şengüley hayraney
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Bana göre yarmı yok le le
He güley he güley hayraney
İstedim sen olaydın
Şengüley şengüley hayraney
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Dolana ay dolana
Dolana gün dolana
Şirin canım vereyim
Bana yari bulana
Bağa girdim nar için
Gül kopardım yar için
Bunca diyar dolaştım
Kara gözlü yar için
Kebaba köz istersin
Güzele naz istersin
Bir canım var vereyim
Daha sen ne istersin
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Leylam'ın bakışları
Ferman okur kaşları
Leyla'mın bakışları
Ferman okur kaşları
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Leylam bize gelmezse
Aksın gözün yaşları
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Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
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Odana kireç eyle
Yüzünü güleç eyle
Odana kireç eyle
Yüzünü güleç eyle
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Derdinden verem oldum
Gel bana ilaç eyle
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Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
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Leylam senin gözlerin
Şeker midir sözlerin
Leylam senin gözlerin
Şeker midir sözlerin
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Leylam bana gelmezsen
Kör olaydı gözlerin
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Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
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Suda balık yan gider yandım amman amman amman
Açma yarem kan gider
Yaralıyam bana değme
Baygınam gel gönlüm eyle
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Bana tabip neylesin yandım amman amman amman
Ecel gelmiş can gider
Yaralıyam bana değme
Baygınam gel gönlüm eyle
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Bana dert açan dilber yandım amman amman amman
Ellere derman oldu
Yaralıyam bana değme
Baygınam gel gönlüm eyle