Nuri Sesigüzel

Aşkın beni deli eyledi Yaktı yaktı kül eyledi Elaleme kul eyledi Yâr beni beni beni Elaleme kul eyledi Yar beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Mecnunum sahra içinde Yunusum derya içinde Eyübüm yara içinde Sar beni beni beni Eyübüm yara içinde Sar beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Aslı isan Keremi bul Derde derman vereni bul Garib gimi viranı bul Sor beni beni beni Garib gimi viranı bul Sor beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Sor beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Sor beni beni beni Yar beni beni beni