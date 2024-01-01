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7/24 Dinle Öleyim Mi Yasemin

Öleyim Mi Yasemin Şarkı Sözleri

Nuri Sesigüzel Öleyim Mi Yasemin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nuri Sesigüzel Öleyim Mi Yasemin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öleyim Mi Yasemin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nuri Sesigüzel

Nuri Sesigüzel

Öleyim Mi Yasemin

  • Sarı Sabahlık (Uzun Hava)

  • Felek Sen

  • Aşkın Beni Deleyledi

  • Öleyim Mi Yasemin

  • Öksuz Oğlan (Uzun Hava)

  • Gerçek Dost Bulamadım

  • Kaşına Gözüne Kurban

  • Adalara Gel Fabrikanın Çalar Zili

  • Gidin Gidin

  • Gönlün Neşeyle Dolsun

  • Gölge Etme

  • Yalanını Yiyim Senin

  • Çin Çini

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