Öleyim Mi Yasemin Şarkı Sözleri
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Nuri Sesigüzel
Öleyim Mi Yasemin
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Sarı sabahlık da yakışmaz mı güzele (anam güzele)
Valla gün gelince de bağlar döner gazele
Ben ölürsem de sen git yarini tazele (güzel tazele)
Valla iki kollarımdan tut da salla beni mezara
Sarı saçların da kollarıma bağ olsun (güzel bağ olsun)
Valla senin bu sözlerin de benim ciğerimde dert olsun
Ben ölürsem de seven dostlar sağ olsun (güzel sağ olsun)
Valla ben de vuruldum da senin göğsündeki düğmene
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Aşkın beni deli eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Elaleme kul eyledi
Yâr beni beni beni
Elaleme kul eyledi
Yar beni beni beni
Yar beni beni beni
Yar beni beni beni
Yar beni beni beni
Yar beni beni beni
Mecnunum sahra içinde
Yunusum derya içinde
Eyübüm yara içinde
Sar beni beni beni
Eyübüm yara içinde
Sar beni beni beni
Yar beni beni beni
Sar beni beni beni
Yar beni beni beni
Sar beni beni beni
Aslı isan Keremi bul
Derde derman vereni bul
Garib gimi viranı bul
Sor beni beni beni
Garib gimi viranı bul
Sor beni beni beni
Yar beni beni beni
Sar beni beni beni
Sor beni beni beni
Yar beni beni beni
Yar beni beni beni
Sar beni beni beni
Sor beni beni beni
Yar beni beni beni
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Kimselere yar etmem
Seni birakib gitmem
Kimselere yar etmem
Seni birakib gitmem
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Sen benim son askimsin
Öldürseler terk etmem
Sen benim son askimsin
Öldürseler terk etmem
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Öleyim mi Yasemin
Kalayim mi Yasemin
Yoksa kendi kendimi
Vurayim mi yasemin
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Öleyim mi Yasemin
Kalayim mi Yasemin
Yoksa basim taslara
Vurayim mi yasemin
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Ne günah isledim ben
Seni sevmekten baska
Ne günah isledim ben
Seni sevmekten baska
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Elveda ediyorum
Sonu olmayan aska
Elveda ediyorum
Sonu olmayin aska
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