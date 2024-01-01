Nuri Sesigüzel

Sarı sabahlık da yakışmaz mı güzele (anam güzele) Valla gün gelince de bağlar döner gazele Ben ölürsem de sen git yarini tazele (güzel tazele) Valla iki kollarımdan tut da salla beni mezara Sarı saçların da kollarıma bağ olsun (güzel bağ olsun) Valla senin bu sözlerin de benim ciğerimde dert olsun Ben ölürsem de seven dostlar sağ olsun (güzel sağ olsun) Valla ben de vuruldum da senin göğsündeki düğmene

Aşkın beni deli eyledi Yaktı yaktı kül eyledi Elaleme kul eyledi Yâr beni beni beni Elaleme kul eyledi Yar beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Mecnunum sahra içinde Yunusum derya içinde Eyübüm yara içinde Sar beni beni beni Eyübüm yara içinde Sar beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Aslı isan Keremi bul Derde derman vereni bul Garib gimi viranı bul Sor beni beni beni Garib gimi viranı bul Sor beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Sor beni beni beni Yar beni beni beni Yar beni beni beni Sar beni beni beni Sor beni beni beni Yar beni beni beni