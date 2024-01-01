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7/24 Dinle Aşk Ateşi

Aşk Ateşi Şarkı Sözleri

Nuri Sesigüzel Aşk Ateşi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nuri Sesigüzel Aşk Ateşi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Ateşi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nuri Sesigüzel

Nuri Sesigüzel

Aşk Ateşi

  • Suda Balık

  • Kara Kas

  • Anaya Baktim

  • Ask Atesi

  • Bahçeye Gel

  • Bana Bana

  • Dolana

  • Geze Geze

  • Karadir Kaşların

  • Leylam

  • Merhamet

  • Severem

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