Hoş Seda 1 Şarkı Sözleri
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Nurten Demirkol Sırman
Hoş Seda 1
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Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
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Nakarat:
Teneni teneni ten nen nen nen ni yâr
Yaprağına tül bağladım
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Girdim bir gül bahçesine
Gül topladım bohçasına
Âşık oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
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Yâd eller aldı beni
Taşlara çaldı beni
Yardan ayırdı felek
Gurbete saldı beni
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Nakarat:
Yol verin geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
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Düştüm onulmaz derde
Nerde yiğidim nerde
Yol uzun gurbet acı
Dağlar var ara yerde
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Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim, vay vay
***
Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim, vay vay
***
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vah, benim garip gönlüm
***
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vah, benim garip gönlüm
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim, vay vay
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim, vay vay
***
Düşman değil, sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vah, benim garip gönlüm
***
Düşman değil, sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vah, benim garip gönlüm
***
İşte, seni seven benim
Senin aşkınla ölen
İşte, seni seven benim
Senin aşkınla ölen
***
Günah ise gönül çekmek
Vur boynumu, ben öleyim
Kıyma bana güzelim
***
Günah ise gönül çekmek
Vur boynumu, ben öleyim
Kıyma bana güzelim
***
Güzeller içinde teksin
Gönül hep sevdanı çeksin
Güzeller içinde teksin
Gönül hep sevdanı çeksin
***
Biliyorum, en sonunda
Beni sen öldüreceksin
Kıyma bana güzelim
***
Biliyorum, en sonunda
Seni ben öldüreceğim
Kıyma bana güzelim