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Nurullah Çelebi
Nurullah Çelebi
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Nurullah Çelebi Şarkıları
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01
Yûsuf Suresi 15-20
(15. ila 20. ayetler)
Nurullah Çelebi
07:23
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02
Yûnus Suresi 104-109
(104. ila 109. ayetler)
Nurullah Çelebi
08:14
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03
Nahl Suresi 96-100
(96. ila 100. ayetler)
Nurullah Çelebi
04:55
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04
Mâide Suresi 90-93
(90. ila 93. ayetler)
Nurullah Çelebi
06:37
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05
Kehf Suresi 28-31
(28. ila 31. ayetler)
Nurullah Çelebi
08:32
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