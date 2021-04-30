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7/24 Dinle Nurullah Çelebi

Nurullah Çelebi

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En Çok Dinlenen Nurullah Çelebi Şarkıları

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01

Yûsuf Suresi 15-20 (15. ila 20. ayetler)

Nurullah Çelebi 07:23
02

Yûnus Suresi 104-109 (104. ila 109. ayetler)

Nurullah Çelebi 08:14
03

Nahl Suresi 96-100 (96. ila 100. ayetler)

Nurullah Çelebi 04:55
04

Mâide Suresi 90-93 (90. ila 93. ayetler)

Nurullah Çelebi 06:37
05

Kehf Suresi 28-31 (28. ila 31. ayetler)

Nurullah Çelebi 08:32

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