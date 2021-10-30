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7/24 Dinle Nurullah Genç
Nurullah Genç

Nurullah Genç

7 Parça | 33:10

İşletmelere danışmanlık yapan Nurullah Genç, şair ve iktisatçıdır. İşte Nurullah Genç'in kendi sesinden dinleyebileceğin şiirler bulunan çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sürgün Yüreğim

Nurullah Genç 02:02
02

Uzaktan Uzaktan

Nurullah Genç 02:14
03

Gözlerin Çağırıyor Beni

Nurullah Genç 05:54
04

Bekliyorsun

Nurullah Genç 03:34
05

Hindiba

Nurullah Genç 03:12
06

Yağmur

Nurullah Genç 10:09
07

Rüveyda

Nurullah Genç 06:05

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KAPAT
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