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7/24 Dinle Nusret Yılmaz

Nusret Yılmaz

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Dinmiyor Göz Yaşlarım Rahmi Maderden Ber

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Alemde Zafer Bulayım Hem Şad Olayım

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Bir Yangına Koşar Gibi Nedir Bu Ne Telaş

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Ne Cefalar Çektiğimi Bir de Sen Gel Bana

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