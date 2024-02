Ogan Aydın

Geceleri sevmem can, Geceleri sevmem can, Yalnızlığımı anımsatır hep bana.(2) *** Bir hüzün dolar odama kapkaranlık, Çaresizlik siner gözlerime geç vakitleri, Dar ağacına çekilip tüm umutlarım, O an ağlamak isterim...