Ogan Aydın

Gözlerin hasretimdi. Şimdi ellerim kime dokunur? Her yerini ben bilirim. Ruhun da benden sorulur. ** Dillerin hasretimdi. Şimdi sözlerim kime dokunur? Yazdım senin kitabını Her sayfan da aşk okunur. ** [Nakarat] Gittim sanma, gidemedim Unutmayı denemedim. Hep yanımdaydın inan, bir gün seni özlemedim. Hiç bir gece ağlamadım. Resmine hiç bakamadım. Döneceksin biliyorum, ellere umut bağlamadım. Aaahhhhhhhhh

Geceleri sevmem can, Geceleri sevmem can, Yalnızlığımı anımsatır hep bana.(2) *** Bir hüzün dolar odama kapkaranlık, Çaresizlik siner gözlerime geç vakitleri, Dar ağacına çekilip tüm umutlarım, O an ağlamak isterim...