Ogan Aydın

Kader Uğruna kader uğruna kader uğruna kader uğruna kader uğruna *** bir kış sonu güneş açmış derdimin arasından gizli kalmış gönül yakmış dertlere derman olsun derman ** nevar ki gittiğin günde mevsimler de terketti senle ağaçta kuşlar denizde martı banane seni ister bu gönül yinedee

Neredeyim Öyle masum öyle güzel hali var Uyuyor bebek Aşklarin sevdaların saklı gizemi Yüzünde uyuyor Yarın bir gün bir seher vakti Ayrılık sarsa gizli gizli Söz ver bana unutma sevgimi Sen ağlama Yarın bir gün bir seher vakti Ayrılık sarsa gizli gizli Söz ver bana unutma sevgimi Neredeyim nerede, zamansız dilimler var Başlangıç mı son mu hep aynı yollar Kadere inanmadım, inandığım o anlar Gün geldi birer birer beni yalnız koydular Beni yalnız koydular Yarın bir gün bir seher vakti Ayrılık sarsa gizli gizli Söz ver bana unutma sevgimi Sen ağlama Yarın bir gün bir seher vakti Ayrılık sarsa gizli gizli Söz ver bana unutma sevgimi Neredeyim nerede, zamansız dilimler var Başlangıç mı son mu hep aynı yollar Kadere inanmadım, inandığım o anlar Gün geldi birer birer beni yalnız koydular Beni yalnız koydular Yarın bir gün bir seher vakti Ayrılık sarsa gizli gizli Söz ver bana unutma sevgimi Sen ağlama Yarın bir gün bir seher vakti Ayrılık sarsa gizli gizli Söz ver bana unutma sevgimi

Gittin Sanma Gözlerin hasretimdi. Şimdi ellerim kime dokunur? Her yerini ben bilirim. Ruhun da benden sorulur. ** Dillerin hasretimdi. Şimdi sözlerim kime dokunur? Yazdım senin kitabını Her sayfan da aşk okunur. ** [Nakarat] Gittim sanma, gidemedim Unutmayı denemedim. Hep yanımdaydın inan, bir gün seni özlemedim. Hiç bir gece ağlamadım. Resmine hiç bakamadım. Döneceksin biliyorum, ellere umut bağlamadım. Aaahhhhhhhhh

Kara Yazgım [Nakarat] Sen kara yazgım, sen yürek açığımsın benim Sen ipin uzak yıldızın yakınlaşmak korkarım x 2 ** Korkarım, umutlarım bitecek ansızın Bir deprem kopacak yüreğimde Yanarım kara geceler düşecek üzerime Bir deprem kopacak yüreğime ** [Nakarat] ** Bir dost elvada diyorsa Gözlerin kan çanağı, ağlamaklı Hatırlaman gerekmez bir tanem x 2 ** [Nakarat] ** Bir dost elvada diyorsa Gözlerin kan çanağı, ağlamaklı Hatırlaman gerekmez bir tanem x 2 [Nakarat]

Ah Neler Canımı yaktı hasretin Çekilmez oldu günlerim Ah neler verirdim ben yarim Seni bir kere görseydim Ah neler verirdim neler yarim Seni bir kere görseydim Ah neler neler neler verirdim neler Seni bir kere görseydim Sen bile bilemezdin ah yarim senin Kollarında ölseydim Sensiz geçiyor gençliğim Hiç insafın yok mu senin Eller gülüyor sevgilim Ben de gülerdim gelseydin

Farketmez Aşkın dev aynasında yine beni bıraktı şaşkın Ah olsun ah Hiç sorma beni yalancı bıraktı gözlerin Eller tutuyor ellerini hiç sorma Farketmez ah bu gönül vazgeçmez Farketmez gönül bu vazgeçmez Sen sev ya da hiç sevme fark etmez ki güzelim Hayalin gecelerde hep koynumda meleğim Hayalin gecelerde hep koynumda ** Aşkın dev aynasında yine beni bıraktı mahsun mahsun Ah olsun ah Hiç sorma iki ateş arasındaki beni Birgün görür mü gözleri ah sorma ** Farketmez ah bu gönül vazgeçmez Farketmez gönül bu vazgeçmez ** Sen sev ya da hiç sevme fark etmez ki güzelim Hayalin gecelerde hep koynumda meleğim Hayalin gecelerde hep koynumda ** Ben eridim ben bittim yollarında Kaçıyorsun beni sen gördüğünde Eritiyor bitiriyor gözlerin Ne yazık ki dokunuyor başkasına ellerin

Karlar Kar yağıyordu hani İlk kez gelmiştin bana Aşkımız ondan benzer Karın beyazlığıa Artık karlar yağmıyor Gelmiyorsun sen bana Gömdük mü aşkımızı Karın beyazlığına

Düş Olsun Görmedim bir kere Yıllar geçti seni Bitmedi vazgeçmedim Sevdam ilk günkü gibi Sen kalbimde bir güldün Solup gittin beni böldün Hadi bahar geldi artık Açsana Açsana Dikenlerini arıyor oldum Düş olsun farketmez ki Ellerinden tutuyor olsam Bir kez olsun seni görsem Bunca yıllardan sonra

Geceleri Sevmem Geceleri sevmem can, Geceleri sevmem can, Yalnızlığımı anımsatır hep bana.(2) *** Bir hüzün dolar odama kapkaranlık, Çaresizlik siner gözlerime geç vakitleri, Dar ağacına çekilip tüm umutlarım, O an ağlamak isterim...