Kollarında Can Vereyim Şarkı Sözleri
Ogan Aydın Kollarında Can Vereyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ogan Aydın Kollarında Can Vereyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kollarında Can Vereyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ogan Aydın
Kollarında Can Vereyim
Tüm Şarkıları
-
Bak, bir ömür bitti bu son dileğim
Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim
Bak, bir ömür bitti bu son dileğim
Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim
Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim
Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim
Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim
Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim
Bu senden son arzum son dileğim
Ne olur aşkım kollarında can vereyim
Bu senden son arzum son dileğim
Ne olur aşkım kollarında can vereyim
Bak, bir ömür bitti bu son dileğim
Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim
Bak, bir ömür bitti bu son dileğim
Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim
Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim
Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim
Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim
Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim
Bu senden son arzum son dileğim
Ne olur aşkım kollarında can vereyim
Bu senden son arzum son dileğim
Ne olur aşkım kollarında can vereyim
Bu senden son arzum son dileğim
Ne olur aşkım kollarında can vereyim