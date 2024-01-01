Ogan Aydın

Bak, bir ömür bitti bu son dileğim Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim Bak, bir ömür bitti bu son dileğim Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim Bu senden son arzum son dileğim Ne olur aşkım kollarında can vereyim Bu senden son arzum son dileğim Ne olur aşkım kollarında can vereyim Bak, bir ömür bitti bu son dileğim Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim Bak, bir ömür bitti bu son dileğim Dön, taşı ağlattı yaralı yüreğim Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim Denizde kaybolmuş bir sandal gibiyim Seni sensiz yaşadım öksüz mü öleyim Bu senden son arzum son dileğim Ne olur aşkım kollarında can vereyim Bu senden son arzum son dileğim Ne olur aşkım kollarında can vereyim Bu senden son arzum son dileğim Ne olur aşkım kollarında can vereyim