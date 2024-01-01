Ogan Aydın

Kader Uğruna Şarkı Sözleri
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Öyle masum öyle güzel hali var
Uyuyor bebek
Aşklarin sevdaların saklı gizemi
Yüzünde uyuyor
Yarın bir gün bir seher vakti
Ayrılık sarsa gizli gizli
Söz ver bana unutma sevgimi
Sen ağlama
Yarın bir gün bir seher vakti
Ayrılık sarsa gizli gizli
Söz ver bana unutma sevgimi
Neredeyim nerede, zamansız dilimler var
Başlangıç mı son mu hep aynı yollar
Kadere inanmadım, inandığım o anlar
Gün geldi birer birer beni yalnız koydular
Beni yalnız koydular
Yarın bir gün bir seher vakti
Ayrılık sarsa gizli gizli
Söz ver bana unutma sevgimi
Sen ağlama
Yarın bir gün bir seher vakti
Ayrılık sarsa gizli gizli
Söz ver bana unutma sevgimi
Neredeyim nerede, zamansız dilimler var
Başlangıç mı son mu hep aynı yollar
Kadere inanmadım, inandığım o anlar
Gün geldi birer birer beni yalnız koydular
Beni yalnız koydular
Yarın bir gün bir seher vakti
Ayrılık sarsa gizli gizli
Söz ver bana unutma sevgimi
Sen ağlama
Yarın bir gün bir seher vakti
Ayrılık sarsa gizli gizli
Söz ver bana unutma sevgimi
-
kader uğruna kader uğruna
kader uğruna kader uğruna
***
bir kış sonu güneş açmış
derdimin arasından
gizli kalmış gönül yakmış
dertlere derman olsun derman
**
nevar ki gittiğin günde
mevsimler de terketti senle
ağaçta kuşlar denizde martı banane
seni ister bu gönül yinedee
-
Gözlerin hasretimdi.
Şimdi ellerim kime dokunur?
Her yerini ben bilirim.
Ruhun da benden sorulur.
**
Dillerin hasretimdi.
Şimdi sözlerim kime dokunur?
Yazdım senin kitabını
Her sayfan da aşk okunur.
**
[Nakarat]
Gittim sanma, gidemedim
Unutmayı denemedim.
Hep yanımdaydın inan, bir gün seni özlemedim.
Hiç bir gece ağlamadım.
Resmine hiç bakamadım.
Döneceksin biliyorum, ellere umut bağlamadım.
Aaahhhhhhhhh
-
[Nakarat]
Sen kara yazgım, sen yürek açığımsın benim
Sen ipin uzak yıldızın yakınlaşmak korkarım
x 2
**
Korkarım, umutlarım bitecek ansızın
Bir deprem kopacak yüreğimde
Yanarım kara geceler düşecek üzerime
Bir deprem kopacak yüreğime
**
[Nakarat]
**
Bir dost elvada diyorsa
Gözlerin kan çanağı, ağlamaklı
Hatırlaman gerekmez bir tanem x 2
**
[Nakarat]
**
Bir dost elvada diyorsa
Gözlerin kan çanağı, ağlamaklı
Hatırlaman gerekmez bir tanem x 2
[Nakarat]
-
Canımı yaktı hasretin
Çekilmez oldu günlerim
Ah neler verirdim ben yarim
Seni bir kere görseydim
Ah neler verirdim neler yarim
Seni bir kere görseydim
Ah neler neler neler verirdim neler
Seni bir kere görseydim
Sen bile bilemezdin ah yarim senin
Kollarında ölseydim
Sensiz geçiyor gençliğim
Hiç insafın yok mu senin
Eller gülüyor sevgilim
Ben de gülerdim gelseydin
-
Aşkın dev aynasında yine beni bıraktı şaşkın
Ah olsun ah
Hiç sorma beni yalancı bıraktı gözlerin
Eller tutuyor ellerini hiç sorma
Farketmez ah bu gönül vazgeçmez
Farketmez gönül bu vazgeçmez
Sen sev ya da hiç sevme fark etmez ki güzelim
Hayalin gecelerde hep koynumda meleğim
Hayalin gecelerde hep koynumda
**
Aşkın dev aynasında yine beni bıraktı mahsun mahsun
Ah olsun ah
Hiç sorma iki ateş arasındaki beni
Birgün görür mü gözleri ah sorma
**
Farketmez ah bu gönül vazgeçmez
Farketmez gönül bu vazgeçmez
**
Sen sev ya da hiç sevme fark etmez ki güzelim
Hayalin gecelerde hep koynumda meleğim
Hayalin gecelerde hep koynumda
**
Ben eridim ben bittim yollarında
Kaçıyorsun beni sen gördüğünde
Eritiyor bitiriyor gözlerin
Ne yazık ki dokunuyor başkasına ellerin
-
Kar yağıyordu hani
İlk kez gelmiştin bana
Aşkımız ondan benzer
Karın beyazlığıa
Artık karlar yağmıyor
Gelmiyorsun sen bana
Gömdük mü aşkımızı
Karın beyazlığına
-
Görmedim bir kere
Yıllar geçti seni
Bitmedi vazgeçmedim
Sevdam ilk günkü gibi
Sen kalbimde bir güldün
Solup gittin beni böldün
Hadi bahar geldi artık
Açsana Açsana
Dikenlerini arıyor oldum
Düş olsun farketmez ki
Ellerinden tutuyor olsam
Bir kez olsun seni görsem
Bunca yıllardan sonra
-
Geceleri sevmem can,
Geceleri sevmem can,
Yalnızlığımı anımsatır hep bana.(2)
***
Bir hüzün dolar odama kapkaranlık,
Çaresizlik siner gözlerime geç vakitleri,
Dar ağacına çekilip tüm umutlarım,
O an ağlamak isterim...
-
Kalbim hep aglasin
Kalbim hep aglasin
Kalbim hep aglasin
Olmadi kalbim sensiz
Olmadi biran kimsesiz
Sen varken sen varken yanimda
Dinmedi hasretin inan
Dinmedi gözyasim inan
Agladim agladim olmadi
Olmazsa olmasin
Kalbim hep aglasin
Günes hiç dogmasin
Ask bana koymasin
Sen yokken olmasin
Kalbim hep aglasin
Günes hiç dogmasin
Ask bana koymasin
Kalbim hep aglasin
Kalbim hep aglasin