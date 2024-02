Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x ** Nerdesin, en dik desin, isteyerek düsmedin, sen secmedin, incitmedin ama incildin bitsin diyorsun, yapma Niye böyle olsun yanimzda kal, kiyamet kopsun, dertlerin son bulsun, her genc kiymetlidir bize, er gec kötüler gelir dize, sözüm isze yaptigin kendine hakaret, hak etmedin, bunu fark ettin herkese, her insan özeldir, her insan tek dir, bezersiz degersiz degildir hayat, süren dolmadi, ezelden süren bu atisin hic son bulmadi, görüyorum korkmuyorsun ecelden o zaman kal sende gitme tez elden ** Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x ** Intihar cikis degil kacisdir, sana kalip carpmis mat yakisir, bir varsin yada bir yoksun, olan olsun diyorsun, son bulsun, egrisi dogrusu bu, yanliz degilsin, yanliz ölemezsin, eger gidersen, istezsen, seni ucuruma iten göremezsin ** Birak yasamisrir beni hissetsen kalbinde yüreginde kendi güxünü hissetsen beyninde, saygi di hersey, cicekler kapanacak gidince, yapma etme bize cicek gerek, günes gerek tertemiz gelecek gerek, tek bir sebep, dertler bitecek hersey yoluna girecejm zorsa bunlari asmak youn sonsam yoksa solacak gencligin kararin buysa ** Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x ** seninleyiz beraberm birakma simdi hayatdan, kalk yatagindan, hakkini verm cünkü buna deger, evet buna deger, cünkü cekip gidersen eger, gelecek diger Hüzünler senden sonra kalacak sönecekler birer birer, birak simdi bunlari, hayatin karmasasi alismasi zor, zorluklara karsi koymasi ** Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x

Ogi deli söyler sana gelen sesler resetler beyni hükmeder sözler cümleler kafiyeler beni benden alan şeyler Mecburi İstikamet bu görmezden gelenler.. ** Bu nasıl dünya böyle yardım et Allahım bana çıkar yol göster kalmadı dermanım. ** Akıl sende beyin sende fikir sende kullanmayı bil güç sende düşsende mantık nerde kazanmayi bil akıl anahtar ama her kapıyı açmaz arzular ve hıslar aklın sesini duymaz bilmiyorsan saçma aydınlıktan kaçma ilimden bilimden uzaklaşana iniyor zalim balta insan çabasıyla parlar ve yanar yüksekte olan her an düşmekten korkar bilen ne bildiğini bilmeyen bireyler bilirler bilinmezliğin feci sancısını umutsuz olma olumlu düşün düştüğün yerden kalk ve yürü büyü gayret et hedefe kilitlen insanlara yürekten sarıl ve kenetlen... ** Senin ülken dünya vatandaşın insan tek başına kalsan asla ırkçı olma konuşmaktan korkma aydınlıktan kopma çıkarların uğruna yolundan sapma barış sustu kaldı savaş vahşet başladı şeytanın avukatları yüzyılın (...) Bosna yanarken Kosova 'da tanklar anne karnındaki çocuklara bahisler şerefsizler köpek sıplar kanınızı (...) soykırım senaristleri dinleyin bekleyin insan hakları şaklabanları (...) eğilin yalanları değil doğruları söyleyin kutsal değerleri karikatür edenler bunlar şerefsizler köpekler ben rapimle çatarım dünyaya söylerim mesajımı varsa anlayana..