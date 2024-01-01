Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x
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Nerdesin, en dik desin, isteyerek düsmedin, sen secmedin, incitmedin ama incildin bitsin diyorsun, yapma
Niye böyle olsun yanimzda kal, kiyamet kopsun, dertlerin son bulsun, her genc kiymetlidir bize, er gec kötüler gelir dize, sözüm isze
yaptigin kendine hakaret, hak etmedin, bunu fark ettin herkese, her insan özeldir, her insan tek dir, bezersiz degersiz degildir hayat, süren dolmadi, ezelden süren bu atisin hic son bulmadi, görüyorum korkmuyorsun ecelden o zaman kal sende gitme tez elden
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Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x
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Intihar cikis degil kacisdir, sana kalip carpmis mat yakisir, bir varsin yada bir yoksun, olan olsun diyorsun, son bulsun, egrisi dogrusu bu, yanliz degilsin, yanliz ölemezsin, eger gidersen, istezsen, seni ucuruma iten göremezsin
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Birak yasamisrir beni hissetsen kalbinde yüreginde kendi güxünü hissetsen beyninde, saygi di hersey, cicekler kapanacak gidince, yapma etme bize cicek gerek, günes gerek tertemiz gelecek gerek, tek bir sebep, dertler bitecek hersey yoluna girecejm zorsa bunlari asmak youn sonsam yoksa solacak gencligin kararin buysa
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Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x
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seninleyiz beraberm birakma simdi hayatdan, kalk yatagindan, hakkini verm cünkü buna deger, evet buna deger, cünkü cekip gidersen eger, gelecek diger
Hüzünler senden sonra kalacak sönecekler birer birer, birak simdi bunlari, hayatin karmasasi alismasi zor, zorluklara karsi koymasi
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Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x