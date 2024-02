Soğuk Armoni Sen gittin görmez oldum sen gittin duymaz oldum sen gittin dinmez oldum sen gittin bilmez oldum Gün artık söndü karanlık çöktü kapandı kapılar çekildi sürgü nedir üzerimdeki garip gürültü yoksa bugün benim doğum günüm mü elim dilim buz tutmuş rengim solmuş kaçınılmaz sonmuş hepside boşmuş aldanılmış dağılmış parçalanmış hepsi yalanmış dolanmış masalmış bulutların içinden kayıp gidiyorum giderken geçmişimi de anımsıyorum ve görüyorum hayatımın derinliğini tadıyorum özgürlüğün serinliğini bakıyorum İstanbul 'a gök yüzünden kopuyorum bedenimin zincirlerinden yalan dünyanızda yokum boşum artık ben yorgun oldu soldu ruhum çekip giderken... *** Şehir benim için sustu her yer puslu içimde bir korku yoksa bu kabus mu neden rengim soldu kabullenmek zordu aldatsada yaşam beni bu çıkmaz yoldu yolum ıssız yolum sonsuz sonum onsuz korkusuz değilim eğildim sorgusuz hayranlıkla seyrediyorum şimdi her yeri öncelerde göremediğim bir çok şeyi benim hayatımda her zaman sen vardın hayallerimde her zaman sen kaldın ruhum geri dönecek topraktan yeşerecek buzlar eridiğinde dağlar gezindiğinde o gün sana gelecek son gün sana gelecek her şeyin ötesinde ölümün nefesinde... ****

Söyle Neden Seninle oturup hayalini kurduğumuz Günler asla gelmeyecek Biliyorum düşünsem ağlasam üzülsem Hiç bir şey değişmeyecek *** Söyle neden, neden, neden, neden Hayat böyle acımasız Gidiyorum nerelere bilmem, bilmem Seviyorum karşılıksız ve savunmasız *** Ansızın çıksan gelsen yanıma Seviyorum desen sarılsan boynuma Biliyorum bunlar çok acı ama Bütün bu düşünceler sadece birer hayal Birer rüya

Sankron yaw ! yaw Herkes bari sokakda insanlar yardım ister Farkı sende göster senkron Rapi izler Altımda bwmyle ,Dibimde kickler Benim Şakam yok çocuk,Yanımda Kankiler Sahnede benim adım buralarda seni kim tanır kimin ki geri Kalmış diyemem, bunu Anladın Haklıydım ben hep oda'da Hazımla Yanıldım Kapatın perdeleri,O.Çocugu Uyansın Burası kalksın, sana benim rapi Anlatır. Eskide Kalmış tüm herkez burda dostlarım Varmıdır Dostlarım benim Ezik Hatıralarım Satıcı Serseri gençlik elinde Matrasi Yıkar bu Ayakları,Tıkar Rap içeri dışarı Kimine hakim olamadım yok ki Tarzlari Basında Bereyle Dolaşır Onun kankasi Elinde Silahı Kalmış onunda Yalanlari *** Senkron GErçek ("Kaldır elleri") senkron diyerek ("Bastır kaseti") Elime Hakim Olamadım Yazdım payro sözleri kural benim Yasada benim adım("öter Kimileri") *** Sanatcı Parçacası,Sokak kuşguları Sokakta kuşguları Bitmez ki Ortam Mafyası Artık gerek yok hiç birine,hepsi faydasız hapseder çocuk gerçekten ölüm mafiyası Felaket, benim üzerime gibi benim öter beatim Anlasılmaz ,farklı sanki sahte sözleri Kaletin hadi benim gibi gerçek olan rapcileri kafasına takar oda burda boktan olan sözleri(ahaha ahaha) Farkı yok hiç birinin Tarzı çok onun gibilerin sanki desende kalmıs lirik kıta sözlerin Dile ve benim burada tirili pancı, yok ederim Anca kandırırsın sende eski yalan bichlerin *** Senkron GErçek ("Kaldır elleri") senkron diyerek ("Bastır kaseti") Elime Hakim Olamadım Yazdım payro sözleri kural benim Yasada benim adım("öter Kimileri")

Chonic (Yeşim Vatan Düet) Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x ** Nerdesin, en dik desin, isteyerek düsmedin, sen secmedin, incitmedin ama incildin bitsin diyorsun, yapma Niye böyle olsun yanimzda kal, kiyamet kopsun, dertlerin son bulsun, her genc kiymetlidir bize, er gec kötüler gelir dize, sözüm isze yaptigin kendine hakaret, hak etmedin, bunu fark ettin herkese, her insan özeldir, her insan tek dir, bezersiz degersiz degildir hayat, süren dolmadi, ezelden süren bu atisin hic son bulmadi, görüyorum korkmuyorsun ecelden o zaman kal sende gitme tez elden ** Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x ** Intihar cikis degil kacisdir, sana kalip carpmis mat yakisir, bir varsin yada bir yoksun, olan olsun diyorsun, son bulsun, egrisi dogrusu bu, yanliz degilsin, yanliz ölemezsin, eger gidersen, istezsen, seni ucuruma iten göremezsin ** Birak yasamisrir beni hissetsen kalbinde yüreginde kendi güxünü hissetsen beyninde, saygi di hersey, cicekler kapanacak gidince, yapma etme bize cicek gerek, günes gerek tertemiz gelecek gerek, tek bir sebep, dertler bitecek hersey yoluna girecejm zorsa bunlari asmak youn sonsam yoksa solacak gencligin kararin buysa ** Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x ** seninleyiz beraberm birakma simdi hayatdan, kalk yatagindan, hakkini verm cünkü buna deger, evet buna deger, cünkü cekip gidersen eger, gelecek diger Hüzünler senden sonra kalacak sönecekler birer birer, birak simdi bunlari, hayatin karmasasi alismasi zor, zorluklara karsi koymasi ** Ne yapsam bos degil elimde cagresiz kaldim gelme üstüme 2x

Mecburi İstikamet Ogi deli söyler sana gelen sesler resetler beyni hükmeder sözler cümleler kafiyeler beni benden alan şeyler Mecburi İstikamet bu görmezden gelenler.. ** Bu nasıl dünya böyle yardım et Allahım bana çıkar yol göster kalmadı dermanım. ** Akıl sende beyin sende fikir sende kullanmayı bil güç sende düşsende mantık nerde kazanmayi bil akıl anahtar ama her kapıyı açmaz arzular ve hıslar aklın sesini duymaz bilmiyorsan saçma aydınlıktan kaçma ilimden bilimden uzaklaşana iniyor zalim balta insan çabasıyla parlar ve yanar yüksekte olan her an düşmekten korkar bilen ne bildiğini bilmeyen bireyler bilirler bilinmezliğin feci sancısını umutsuz olma olumlu düşün düştüğün yerden kalk ve yürü büyü gayret et hedefe kilitlen insanlara yürekten sarıl ve kenetlen... ** Senin ülken dünya vatandaşın insan tek başına kalsan asla ırkçı olma konuşmaktan korkma aydınlıktan kopma çıkarların uğruna yolundan sapma barış sustu kaldı savaş vahşet başladı şeytanın avukatları yüzyılın (...) Bosna yanarken Kosova 'da tanklar anne karnındaki çocuklara bahisler şerefsizler köpek sıplar kanınızı (...) soykırım senaristleri dinleyin bekleyin insan hakları şaklabanları (...) eğilin yalanları değil doğruları söyleyin kutsal değerleri karikatür edenler bunlar şerefsizler köpekler ben rapimle çatarım dünyaya söylerim mesajımı varsa anlayana..

Paranoya Kukla Paranoya kukla, paranoya Çabalama boşuna, karalama asla paranoya kukla paranoya İstemekle olmayan tek şey bu, istemekle solmayan tek şey bu Duymasan da çok kötü, zorlasan da çok fena Sorgulama zaman aman döner hemen sana Yine onu sor ama yine bana sor *** Onun işi zor para işi sana kor Amacıma yakın ama yamacıma uzak Çabaları boşa ona keskin tuzak Benim ah rapim ah deler ah geçer ah Seni deli eder keser biçerim seni Beni iyi dinle beter ederim kerim Yine bana gel ama yine bana gel Kaçma sakın yine benden yamacıma gel Sen bir yalan ben bir deli Ben bir cevher sen itin teki Paranoya kukla, paranoya Çabalama boşuna, karalama asla paranoya kukla paranoya *** Bıçak sırtında beni seninle çarp Üzerinde yürüdüğüm kırmızı hat Anlında ogeday'ın keskin tokadı Aynı kefede miyiz iyi düşün tart Kulvar ayrı frekans farklı Kırıldı kalem karar yarında saklı Köyüne saltanat ah donuk yansıması Geliyor bet sesin uzak yansıması Çelik saplı hançer soğuk ve sivri Kara kaplı defter oldukça gizemli Yaralısın yenik bir tutsak gibi Namert dostların hani nerde şimdi Bıçağın keskin yüzü kan lekesi Rüzgarın uğultusu, kasırganın nefesi Kestim kökünden bölündün sen dibinden Yıkıldıkça tutunduğun dikenli dal gibiyim Paranoya kukla, paranoya Çabalama boşuna, karalama asla paranoya kukla paranoya ***

İllüzyon (2.Version) Gözleri aç sözleri saç gösteri Maç sence kaç kaç aklına sok çok büyük şok Beynini yor doğruyu gör sence durum ne bence durum bu Bir yanlış var sorun olur mu tek doğru ben miyim asla pek fazla dert var kafamda Bertaraf olmuş duyguları vede sancıları bir artçı şok her tarafa dolmuş Boş ademoğlunun esemeleride zayi hiç yok yok yok hiç yok *** Bana masal anlatana öfkem çok yok hiç hiç yok hepsi illüzyon işte bundan kork. [Nakarat] Gerçek bu gerçek bu gerçek bu hepsi gerçek artık uyan artık uyan artık uyan artık uyan

Eski Bir Resim bu gece senin gecen unut artik herseyi gecmise düsmüs gölgen eski bir resim gibi ** bu gece benim gecem, yorma is, güc, para bunlari bana sorma unutmak istiyorum anla yasamak istiyorum (anla) kendini geceye birak rahat ol herseyden uzak ol, sen iyi ol duydugun melodiyi, benden sana alsin, götürsün seni uzaklara ** keyfin yerinde (hic derdin yokmus gibi) kalbim seninle (yerinden kopmus sanki) hersey geride (hersey geride kal benimle) sonsuz gecede (ih ah) ** 2x bu gece senin gecen unut artik herseyi ** gecmise düsmüs gölgen eski bir resim gibi ** dostlari gördügümde hepsi yanimda, anilar beynimde, hüzün tadimda geceyi saran sensakrak gülüsler beni benden alicak aci gözler saatler hic gecmesin gecmesin gece bitmesin üzerimde derinlesen bakislarin belimde artan kalp atislarin ** keyfin yerinde (hic derdin yokmus gibi) kalbim seninle (yerinden kopmus sanki) hersey geride (hersey geride kal benimle) sonsuz gecede (ih ah) ** 4x bu gece senin gecen unut artik herseyi gecmise düsmüs gölgen eski bir resim gibi ** oooohoooooohohhhhoohhhhhhh