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Seninle oturup hayalini kurduğumuz
Günler asla gelmeyecek
Biliyorum düşünsem ağlasam üzülsem
Hiç bir şey değişmeyecek
***
Söyle neden, neden, neden, neden
Hayat böyle acımasız
Gidiyorum nerelere bilmem, bilmem
Seviyorum karşılıksız ve savunmasız
***
Ansızın çıksan gelsen yanıma
Seviyorum desen sarılsan boynuma
Biliyorum bunlar çok acı ama
Bütün bu düşünceler sadece birer hayal
Birer rüya
-
yaw ! yaw
Herkes bari sokakda insanlar yardım ister
Farkı sende göster senkron Rapi izler
Altımda bwmyle ,Dibimde kickler
Benim Şakam yok çocuk,Yanımda Kankiler
Sahnede benim adım buralarda seni kim tanır
kimin ki geri Kalmış diyemem, bunu Anladın
Haklıydım ben hep oda'da Hazımla Yanıldım
Kapatın perdeleri,O.Çocugu Uyansın
Burası kalksın, sana benim rapi Anlatır.
Eskide Kalmış tüm herkez burda dostlarım
Varmıdır Dostlarım benim Ezik Hatıralarım
Satıcı Serseri gençlik elinde Matrasi
Yıkar bu Ayakları,Tıkar Rap içeri dışarı
Kimine hakim olamadım yok ki Tarzlari
Basında Bereyle Dolaşır Onun kankasi
Elinde Silahı Kalmış onunda Yalanlari
***
Senkron GErçek ("Kaldır elleri")
senkron diyerek ("Bastır kaseti")
Elime Hakim Olamadım Yazdım payro sözleri
kural benim Yasada benim adım("öter Kimileri")
***
Sanatcı Parçacası,Sokak kuşguları
Sokakta kuşguları Bitmez ki Ortam Mafyası
Artık gerek yok hiç birine,hepsi faydasız
hapseder çocuk gerçekten ölüm mafiyası
Felaket, benim üzerime gibi benim öter beatim
Anlasılmaz ,farklı sanki sahte sözleri
Kaletin hadi benim gibi gerçek olan rapcileri
kafasına takar oda burda boktan olan sözleri(ahaha ahaha)
Farkı yok hiç birinin
Tarzı çok onun gibilerin
sanki desende kalmıs lirik kıta sözlerin
Dile ve benim burada tirili pancı, yok ederim
Anca kandırırsın sende eski yalan bichlerin
***
Senkron GErçek ("Kaldır elleri")
senkron diyerek ("Bastır kaseti")
Elime Hakim Olamadım Yazdım payro sözleri
kural benim Yasada benim adım("öter Kimileri")
-
Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x
**
Nerdesin, en dik desin, isteyerek düsmedin, sen secmedin, incitmedin ama incildin bitsin diyorsun, yapma
Niye böyle olsun yanimzda kal, kiyamet kopsun, dertlerin son bulsun, her genc kiymetlidir bize, er gec kötüler gelir dize, sözüm isze
yaptigin kendine hakaret, hak etmedin, bunu fark ettin herkese, her insan özeldir, her insan tek dir, bezersiz degersiz degildir hayat, süren dolmadi, ezelden süren bu atisin hic son bulmadi, görüyorum korkmuyorsun ecelden o zaman kal sende gitme tez elden
**
Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x
**
Intihar cikis degil kacisdir, sana kalip carpmis mat yakisir, bir varsin yada bir yoksun, olan olsun diyorsun, son bulsun, egrisi dogrusu bu, yanliz degilsin, yanliz ölemezsin, eger gidersen, istezsen, seni ucuruma iten göremezsin
**
Birak yasamisrir beni hissetsen kalbinde yüreginde kendi güxünü hissetsen beyninde, saygi di hersey, cicekler kapanacak gidince, yapma etme bize cicek gerek, günes gerek tertemiz gelecek gerek, tek bir sebep, dertler bitecek hersey yoluna girecejm zorsa bunlari asmak youn sonsam yoksa solacak gencligin kararin buysa
**
Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x
**
seninleyiz beraberm birakma simdi hayatdan, kalk yatagindan, hakkini verm cünkü buna deger, evet buna deger, cünkü cekip gidersen eger, gelecek diger
Hüzünler senden sonra kalacak sönecekler birer birer, birak simdi bunlari, hayatin karmasasi alismasi zor, zorluklara karsi koymasi
**
Ne yapsam bos degil elimde
cagresiz kaldim gelme üstüme 2x
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Ogi deli söyler sana gelen sesler resetler beyni hükmeder sözler cümleler kafiyeler beni benden alan şeyler
Mecburi İstikamet bu görmezden gelenler..
**
Bu nasıl dünya böyle yardım et Allahım bana çıkar yol göster kalmadı dermanım.
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Akıl sende beyin sende fikir sende kullanmayı bil güç sende düşsende mantık nerde kazanmayi bil akıl anahtar ama her kapıyı açmaz arzular ve hıslar aklın sesini duymaz bilmiyorsan saçma aydınlıktan kaçma ilimden bilimden uzaklaşana iniyor zalim balta insan çabasıyla parlar ve yanar yüksekte olan her an düşmekten korkar bilen ne bildiğini bilmeyen bireyler bilirler bilinmezliğin feci sancısını umutsuz olma olumlu düşün düştüğün yerden kalk ve yürü büyü gayret et hedefe kilitlen insanlara yürekten sarıl ve kenetlen...
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Senin ülken dünya vatandaşın insan tek başına kalsan asla ırkçı olma konuşmaktan korkma aydınlıktan kopma çıkarların uğruna yolundan sapma barış sustu kaldı savaş vahşet başladı şeytanın avukatları yüzyılın (...) Bosna yanarken Kosova 'da tanklar anne karnındaki çocuklara bahisler şerefsizler köpek sıplar kanınızı (...) soykırım senaristleri dinleyin bekleyin insan hakları şaklabanları (...) eğilin yalanları değil doğruları söyleyin kutsal değerleri karikatür edenler bunlar şerefsizler köpekler ben rapimle çatarım dünyaya söylerim mesajımı varsa anlayana..
-
Sen gittin görmez oldum sen gittin duymaz oldum sen gittin dinmez oldum sen gittin bilmez oldum
Gün artık söndü karanlık çöktü kapandı kapılar çekildi sürgü nedir üzerimdeki garip gürültü yoksa bugün benim doğum günüm mü elim dilim buz tutmuş rengim solmuş kaçınılmaz sonmuş hepside boşmuş aldanılmış dağılmış parçalanmış hepsi yalanmış dolanmış masalmış bulutların içinden kayıp gidiyorum giderken geçmişimi de anımsıyorum ve görüyorum hayatımın derinliğini tadıyorum özgürlüğün serinliğini bakıyorum İstanbul 'a gök yüzünden kopuyorum bedenimin zincirlerinden yalan dünyanızda yokum boşum artık ben yorgun oldu soldu ruhum çekip giderken...
***
Şehir benim için sustu her yer puslu içimde bir korku yoksa bu kabus mu neden rengim soldu kabullenmek zordu aldatsada yaşam beni bu çıkmaz yoldu yolum ıssız yolum sonsuz sonum onsuz korkusuz değilim eğildim sorgusuz hayranlıkla seyrediyorum şimdi her yeri öncelerde göremediğim bir çok şeyi benim hayatımda her zaman sen vardın hayallerimde her zaman sen kaldın ruhum geri dönecek topraktan yeşerecek buzlar eridiğinde dağlar gezindiğinde o gün sana gelecek son gün sana gelecek her şeyin ötesinde ölümün nefesinde...
****
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Paranoya kukla, paranoya
Çabalama boşuna, karalama asla paranoya kukla paranoya
İstemekle olmayan tek şey bu, istemekle solmayan tek şey bu
Duymasan da çok kötü, zorlasan da çok fena
Sorgulama zaman aman döner hemen sana
Yine onu sor ama yine bana sor
***
Onun işi zor para işi sana kor
Amacıma yakın ama yamacıma uzak
Çabaları boşa ona keskin tuzak
Benim ah rapim ah deler ah geçer ah
Seni deli eder keser biçerim seni
Beni iyi dinle beter ederim kerim
Yine bana gel ama yine bana gel
Kaçma sakın yine benden yamacıma gel
Sen bir yalan ben bir deli
Ben bir cevher sen itin teki
Paranoya kukla, paranoya
Çabalama boşuna, karalama asla paranoya kukla paranoya
***
Bıçak sırtında beni seninle çarp
Üzerinde yürüdüğüm kırmızı hat
Anlında ogeday'ın keskin tokadı
Aynı kefede miyiz iyi düşün tart
Kulvar ayrı frekans farklı
Kırıldı kalem karar yarında saklı
Köyüne saltanat ah donuk yansıması
Geliyor bet sesin uzak yansıması
Çelik saplı hançer soğuk ve sivri
Kara kaplı defter oldukça gizemli
Yaralısın yenik bir tutsak gibi
Namert dostların hani nerde şimdi
Bıçağın keskin yüzü kan lekesi
Rüzgarın uğultusu, kasırganın nefesi
Kestim kökünden bölündün sen dibinden
Yıkıldıkça tutunduğun dikenli dal gibiyim
Paranoya kukla, paranoya
Çabalama boşuna, karalama asla paranoya kukla paranoya
***
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Gözleri aç sözleri saç gösteri
Maç sence kaç kaç aklına sok çok büyük şok
Beynini yor doğruyu gör sence durum ne bence durum bu
Bir yanlış var sorun olur mu tek doğru ben miyim asla pek fazla dert var kafamda
Bertaraf olmuş duyguları vede sancıları bir artçı şok her tarafa dolmuş
Boş ademoğlunun esemeleride zayi hiç yok yok yok hiç yok
***
Bana masal anlatana öfkem çok yok hiç hiç yok hepsi illüzyon işte bundan kork.
[Nakarat]
Gerçek bu gerçek bu gerçek bu hepsi gerçek artık uyan artık uyan artık uyan artık uyan
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bu gece senin gecen
unut artik herseyi
gecmise düsmüs gölgen
eski bir resim gibi
**
bu gece benim gecem, yorma
is, güc, para bunlari bana sorma
unutmak istiyorum anla
yasamak istiyorum (anla)
kendini geceye birak rahat ol
herseyden uzak ol, sen iyi ol
duydugun melodiyi, benden sana
alsin, götürsün seni uzaklara
**
keyfin yerinde (hic derdin yokmus gibi)
kalbim seninle (yerinden kopmus sanki)
hersey geride (hersey geride kal benimle)
sonsuz gecede (ih ah)
**
2x
bu gece senin gecen
unut artik herseyi
**
gecmise düsmüs gölgen
eski bir resim gibi
**
dostlari gördügümde hepsi yanimda,
anilar beynimde, hüzün tadimda
geceyi saran sensakrak gülüsler
beni benden alicak aci gözler
saatler hic gecmesin
gecmesin gece bitmesin
üzerimde derinlesen bakislarin
belimde artan kalp atislarin
**
keyfin yerinde (hic derdin yokmus gibi)
kalbim seninle (yerinden kopmus sanki)
hersey geride (hersey geride kal benimle)
sonsuz gecede (ih ah)
**
4x
bu gece senin gecen
unut artik herseyi
gecmise düsmüs gölgen
eski bir resim gibi
**
oooohoooooohohhhhoohhhhhhh
-
Gözleri aç sözleri saç gösteri
Maç sence kaç kaç aklına sok çok büyük şok
Beynini yor doğruyu gör sence durum ne bence durum bu
Bir yanlış var sorun olur mu tek doğru ben miyim asla pek fazla dert var kafamda
Bertaraf olmuş duyguları vede sancıları bir artçı şok her tarafa dolmuş
Boş ademoğlunun esemeleride zayi hiç yok yok yok hiç yok
***
Bana masal anlatana öfkem çok yok hiç hiç yok hepsi illüzyon işte bundan kork.
[Nakarat]
Gerçek bu gerçek bu gerçek bu hepsi gerçek artık uyan artık uyan artık uyan artık uyan