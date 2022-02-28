Anma Arkadaş Şarkı Sözleri
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Ogün Sanlısoy
Anma Arkadaş
Tüm Şarkıları
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Bir sevgili uğruna
Sen de benim gibi
Yanma arkadaş
***
Bir sevgili uğruna
Sen de benim gibi
Yanma arkadaş
***
O yaşlı gözlerine
O yalan sözlerine
Kanma arkadaş
***
O yaşlı gözlerine
O yalan sözlerine
Kanma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın
Aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni
Niçin ismini andın
***
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
***
Anma, anma, anma
***
Bir gün geri gelecek
Senden af dileyecek
Sanma arkadaş
***
Bir gün geri gelecek
Senden af dileyecek
Sanma arkadaş
***
Yırt at gitsin resmini
Unut artık ismini
Anma arkadaş
***
Yırt at gitsin resmini
Unut artık ismini
Anma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın
Aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni
Niçin ismini andın
***
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
***
Anma, anma, anma
***
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
***
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
Anma arkadaş
***
Anma