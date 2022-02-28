Ogün Sanlısoy

Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi Yanma arkadaş *** Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi Yanma arkadaş *** O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine Kanma arkadaş *** O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine Kanma arkadaş *** Giden gelir mi sandın Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın *** Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş *** Anma, anma, anma *** Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek Sanma arkadaş *** Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek Sanma arkadaş *** Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini Anma arkadaş *** Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini Anma arkadaş *** Giden gelir mi sandın Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın *** Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş *** Anma, anma, anma *** Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş *** Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş Anma arkadaş *** Anma