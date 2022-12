Erken öten horozun başı kesilir Erken öten horoz bu sesi kesilir Binlerce güzelden biri seçilir Binlerce güzelden biri sevilir *** Düşlerim başka gerçek başka Ama umurumda da değil Kelimeler yasta el başta Kederli bir seyir *** Aklıma soktun al bir bilmece gibi Çözemedim tamamen doldur boş yerleri Ya devam et ya vazgeç bu senin seçimin Ya seviş ya da harb et yırtıp at kefeni