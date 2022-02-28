Geçer Zaman Şarkı Sözleri
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Ogün Sanlısoy
Geçer Zaman
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Ay buluştu şarkılarla
Hatta dans edip duruldu dalgalar
Rüzgar yarıştı martılarla
Aşklar bir darılıp bir barıştılar
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Sen ne söylersen söyle sevgilim
Durduramazsın yaşlı gözlerinle
***
Yel gibi eser geçer zaman
Gülmeden geçirdiğimiz günler hep ziyan
Sel gibi ezer geçer hayat
Başlar yeni güne elinde bir demet umut kalan
***
Ayrılığı tadanlar anlar
Yapraklar sarardı, soldu sayfalar12
İlk aşk, bu kış ve sonbaharlar
Asla dönmeyecek harcanan yıllar