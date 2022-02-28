Ogün Sanlısoy

Aynaya sordular güzel miyim diye Dedi bırak yüzünü bak şu gözlere Eğer parıltı varsa,yüreğin çarpıyorsa Bu dünyada senden güzel mi var Bu dünyada her şey güzel bi bak *** Keyfin kalmamışsa susar bu şarkılar Giyinip boyansan da renkler solar Sebebin kalmadıysa varolmak ızdırapsa Yüzünde maskeyle geçer yıllar *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var daha çocuğuz inan *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var sonuna kadar dayan *** Aynayı kırdılar güzel göstermiyor diye Bölündü parçalar çoğaldılar Parıltı kalmadıysa,yüreğin çarpmıyorsa Dünyadan ala cehennem mi var Dünyada hala cehennem mi var *** Hayat toz pembe olur sen istersen Ne ekersen biçersin bu gizemli bağda Bir yanın karanlık bir yanın aydınlık Işık bir yerdense şüphen mi var *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var daha çocuğuz inan *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var sonuna kadar dayan...