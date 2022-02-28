Hadi Beni Güldür Şarkı Sözleri
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Ogün Sanlısoy
Hadi Beni Güldür
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Aynaya sordular güzel miyim diye
Dedi bırak yüzünü bak şu gözlere
Eğer parıltı varsa,yüreğin çarpıyorsa
Bu dünyada senden güzel mi var
Bu dünyada her şey güzel bi bak
***
Keyfin kalmamışsa susar bu şarkılar
Giyinip boyansan da renkler solar
Sebebin kalmadıysa varolmak ızdırapsa
Yüzünde maskeyle geçer yıllar
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var daha çocuğuz inan
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var sonuna kadar dayan
***
Aynayı kırdılar güzel göstermiyor diye
Bölündü parçalar çoğaldılar
Parıltı kalmadıysa,yüreğin çarpmıyorsa
Dünyadan ala cehennem mi var
Dünyada hala cehennem mi var
***
Hayat toz pembe olur sen istersen
Ne ekersen biçersin bu gizemli bağda
Bir yanın karanlık bir yanın aydınlık
Işık bir yerdense şüphen mi var
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var daha çocuğuz inan
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var sonuna kadar dayan...