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7/24 Dinle O Gün

O Gün Şarkı Sözleri

Ogün Sanlısoy O Gün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ogün Sanlısoy O Gün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O Gün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ogün Sanlısoy

Ogün Sanlısoy

O Gün

  • Pencere

  • Düşmez Kalkmaz

  • Ben De Özledim

  • Saydım

  • Diyorlar

  • Yar Olmadın

  • Bana Bir Sor

  • De Bi Da

  • Kendine Gel

  • Kimdi

  • Sana Dedim

  • Yaşıyoruz

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