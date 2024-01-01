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7/24 Dinle Akustik 2012

Akustik 2012 Şarkı Sözleri

Ogün Sanlısoy Akustik 2012 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ogün Sanlısoy Akustik 2012 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akustik 2012 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ogün Sanlısoy

Ogün Sanlısoy

Akustik 2012

  • Bilmece

  • Hadi Beni Güldür

  • Saydım

  • Avunmak Zor

  • Dayanamam Ft Özlem Tekin

  • Duy (Enstrümantal)

  • Düşmez Kalkmaz

  • Egeli (Enstrümantal)

  • Foça (Enstrümantal)

  • Geçer Zaman

  • Intro

  • N'olur

  • Yalnız Gittim

  • Yukarıya Bak

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