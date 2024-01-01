Ogün Sanlısoy

De Bi Da Azar azar değil taşan bereket buldun inan Zaman zaman değil her an sorunu sorduysan Cevap gelir, cevap senin, seçimin en doğru Yalan dolan yorumları yoluna kim koydu *** Kov dünyandan, kov dünya bak böyle güzel *** Eğer değerse gel de dey elini hiç korkma Yanarsa yan, yaran sanal, geçiyor nasılsa Hayat senin, hayat bizim, hepimiz bir fonda Yalan dolan yorumları yoluna koyduysan *** Kov dünyandan, kov dünya bak böyle güzel,, ha anlar illa,, ha anlar ilah

Açelya Pembe, yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Sabahleyin, alaca karanlık Uyan artık doğan güne karşı Okşayınca yüzünü usulca Gençlik resmin düşmüştü aklıma O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Denizin dibinde karanlıklar gibisin Işığın içinde saklıdır, bilmezsin Hayat artık sensiz akıp gidiyor Senden habersiz, sessiz *** Pembe yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır, koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyam gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta

Fırtına Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yanyana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar *** Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar