×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Özledim

Özledim Şarkı Sözleri

Ogün Sanlısoy Özledim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ogün Sanlısoy Özledim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Özledim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ogün Sanlısoy

Ogün Sanlısoy

Özledim

  • Diyorlar

  • Dön Bana

  • Ara Ara (remix)

  • Ara Ara

  • Avuçlarım Kanıyor

  • Bırakma

  • Dönmelisin

  • Nerdesin

  • Sen Yokken

  • Sus

  • Söyle

  • Yeter

  • Özledim

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı