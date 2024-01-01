Ogün Sanlısoy

Geçer Zaman Ay buluştu şarkılarla Hatta dans edip duruldu dalgalar Rüzgar yarıştı martılarla Aşklar bir darılıp bir barıştılar *** Sen ne söylersen söyle sevgilim Durduramazsın yaşlı gözlerinle *** Yel gibi eser geçer zaman Gülmeden geçirdiğimiz günler hep ziyan Sel gibi ezer geçer hayat Başlar yeni güne elinde bir demet umut kalan *** Ayrılığı tadanlar anlar Yapraklar sarardı, soldu sayfalar12 İlk aşk, bu kış ve sonbaharlar Asla dönmeyecek harcanan yıllar

Bilmece Erken öten horozun başı kesilir Erken öten horoz bu sesi kesilir Binlerce güzelden biri seçilir Binlerce güzelden biri sevilir *** Düşlerim başka gerçek başka Ama umurumda da değil Kelimeler yasta el başta Kederli bir seyir *** Aklıma soktun al bir bilmece gibi Çözemedim tamamen doldur boş yerleri Ya devam et ya vazgeç bu senin seçimin Ya seviş ya da harb et yırtıp at kefeni

Hadi Beni Güldür Aynaya sordular güzel miyim diye Dedi bırak yüzünü bak şu gözlere Eğer parıltı varsa,yüreğin çarpıyorsa Bu dünyada senden güzel mi var Bu dünyada her şey güzel bi bak *** Keyfin kalmamışsa susar bu şarkılar Giyinip boyansan da renkler solar Sebebin kalmadıysa varolmak ızdırapsa Yüzünde maskeyle geçer yıllar *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var daha çocuğuz inan *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var sonuna kadar dayan *** Aynayı kırdılar güzel göstermiyor diye Bölündü parçalar çoğaldılar Parıltı kalmadıysa,yüreğin çarpmıyorsa Dünyadan ala cehennem mi var Dünyada hala cehennem mi var *** Hayat toz pembe olur sen istersen Ne ekersen biçersin bu gizemli bağda Bir yanın karanlık bir yanın aydınlık Işık bir yerdense şüphen mi var *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var daha çocuğuz inan *** Hadi beni güldür biraz Daha yolumuz var sonuna kadar dayan...

Saydım Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken *** Aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbin ile yan yana Saramadım o belinden bir daha Sen giderken *** Saydığım kaç gün oldu Saydığım kaç gece doldu Saydığım her gün ayrı dön Dön istersen *** Ben isterken dön

Avunmak Zor Alışamadım geceler uzun Hep bir şey noksan Alışamadım yatağım dar İçinde sen yoksan Karışamadım bu kalabalığa eve kapandım Konuşamadım Kime ne söylesem yalandı *** Ne yapsam her şey boş gelir geçer Hayat yine aynı Yatarım yeniden Seninle ben aynı yerde dururken sevinemem Hayat yine aynı Yaşarım yeniden Keder beni terk eder Ben uyurken resmin hep beni sever Avunmak zor

Dayanamam Ft Özlem Tekin Bir his var içimde Seslenir gerilerde Yanlızlık peşimde Sensizlik vurgun heceler *** Bir his var evimde Süslerim resimlerle Yanlız düşlerimde Buluştuk ellerinle *** Döneceksin sanıyorken Yıllar geçti üzerinden Bulutlarda yaşıyorken Yıldım dünya düzeninden *** Sen yaralanma Sen karalanma Gel oyalanma dayanamam *** Sen yaralanma Sen karalanma Gel oyalanma dayanamam

Düşmez Kalkmaz Dünde kalma asla, yarını sorma Şu anı bi anla susup bi dinle Kimdin n'oldun, niye öldün oldun Çok zor mu buldun, yine gülümse Sağdı soldu hepsi aynı sondur yolun en sonunu görürsen Durdun olmaz, gerildin olmaz, delirdin olmaz, devam et sen *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Eğri doğru hep aynı korku, ah bu korku yok mu adımı çevirten Düşsen n'olur düşünürsen olur, hiç gerek yokken bu kaygı ne Kalk ayaklan, şu kaderi hakla Yaratan hep aklar güvenirsen Küsme n'olur, üzülme be oğlum, kal hayatta bu şansı sev *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah

N'olur N'olur şarkı söyle N'olur saçlarımı sev N'olur sus konuşma biliyorum N'olur dur sokulma N'olur tutma ellerimi N'olur bakma yaşlara siliyorum N'olur N'olur N'olur N'olur *** N'olur bitmese ansızın sensizlik çok zor Nasıl kanmışız yine Gözlerin yok olmuş böylesi çok zor Nasıl inanmışız yine Yine yine yine *** N'olur doğru söyle N'olur söylediğini duy N'olursun uzatma gidiyorum N'olur dur dokunma N'olur unutma sözlerini boğulursun yaşlara diliyorum N'olur N'olur N'olur N'olur

Yalnız Gittim Dur biraz daralıyor zaman Sesimi duy sonra uyu Son bir kez yolu göster bana İmdada gel insafa gel rüyama gel Bensiz olamazdın sen Bensiz kalamazdın Bensiz yapamazdın sen Yalnız gittin Bensiz olamazdın sen Bensiz kalamazdın Hani bensiz yapamazdın sen Yalnız gittin Bu veda yakışmadı sana Beni bekle bir melekle Son defa yanağımdan öp beni Elimi tut gözünü yum duanı sun Bensiz olamazdın sen Bensiz kalamazdın Bensiz yapamazdın sen Yalnız gittin Bensiz olamazdın sen Bensiz kalamazdın Hani bensiz yapamazdın sen Yalnız sendeyim.com gittin Bensiz olamazdın sen Bensiz kalamazdın Hani bensiz yapamazdın sen Yalnız gittin Bensiz olamazdın sen Bensiz kalamazdın Bensiz yapamazdın sen Yalnız sendeyim.com gittin Bensiz olamazdın sen Bensiz kalamazdın Hani bensiz yapamazdın sen Yalnız gittin Bensiz olamazdın sen Bensiz yapamazdın sen Bensiz olamazdın sen Bensiz yapamazdın sen Yalnız gittin…