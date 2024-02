Ogün Sanlısoy

Gün olur zaman durur temelli giderim Anılar gelir geçer birer birer önümden Vicdanıma sordum sessiz selen Gün olur beden uyur elveda derim Arada unuttuğum üzdüğüm kim varsa Kalpleri kırdımsa bilmeden Üç günlük dünyada Yok bir neden, yok bir neden Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Gün olur ve son bulur teşekkür ederim Hikayem mutlu biter yaşlar düşer gözümden İnancım var korkum yok kimseden Zaten üç günlük dünyada Yok bir neden, yok bir neden Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Aşk, aşk her olayda Aşk, aşk her olayda