Yaşamaya Devam Şarkı Sözleri
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Ogün Sanlısoy
Yaşamaya Devam
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Sahil sessiz, bulutlar altında
Durgun deniz, adalar karşımda
***
Ben yine kaldım İstanbul’da
Takıldım ağlarına
Sen yine daldın gözyaşlarına
Döndün hatalarına
***
Ben yine kaldım İstanbul’da
Takıldım ağlarına
Sen yine daldın gözyaşlarına
Döndün hatalarına
***
Uzun uzun, konuşsak yine
Susup, susup, bakınsak göğe
***
Cadde renksiz, sislerin ardında
Üzgün gezdim,
Semtin parklarında
***
Ben yine kaldım İstanbul’da
Takıldım ağlarına
Sen yine daldın gözyaşlarına
Döndün hatalarına
***
Ben yine kaldım İstanbul’da
Takıldım ağlarına
Sen yine daldın gözyaşlarına
Döndün hatalarına
***
Uzun uzun, konuşsak yine
Susup, susup, bakınsak göğe
***
Ben yine kaldım İstanbul’da
Ben yine kaldım İstanbul’da
Ben yine kaldım İstanbul’da