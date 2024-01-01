Ogün Sanlısoy

Sahil sessiz, bulutlar altında Durgun deniz, adalar karşımda *** Ben yine kaldım İstanbul’da Takıldım ağlarına Sen yine daldın gözyaşlarına Döndün hatalarına *** Ben yine kaldım İstanbul’da Takıldım ağlarına Sen yine daldın gözyaşlarına Döndün hatalarına *** Uzun uzun, konuşsak yine Susup, susup, bakınsak göğe *** Cadde renksiz, sislerin ardında Üzgün gezdim, Semtin parklarında *** Ben yine kaldım İstanbul’da Takıldım ağlarına Sen yine daldın gözyaşlarına Döndün hatalarına *** Ben yine kaldım İstanbul’da Takıldım ağlarına Sen yine daldın gözyaşlarına Döndün hatalarına *** Uzun uzun, konuşsak yine Susup, susup, bakınsak göğe *** Ben yine kaldım İstanbul’da Ben yine kaldım İstanbul’da Ben yine kaldım İstanbul’da