Ogün Sanlısoy

-
Yalnızlık Sana Bi Yük Olmuş,Anlatsan Kim Anlar
Derdiyle Debelenir Olmuş Da Kaybolmuşlar İnsanlar
Aldırma Sağa Sola Boşver,Gel Otur Bak Burdan Yak
Kendinlen Barışık Olursan Duyulur Çözülür O İsyanlar
**
Zorla İnanmak Olmaz,Sanmam İnanmam Olmaz
***
Haksızlık Sana Büyük Olmuş,Haksızlığı Kim Tartar
Sevgiyle Karışık Olursan Hain Kurttan Kim Korkar
Saldırma Sağa Sola Koş Gel, Çözüm İstersen Bir Yol Var
Emrinde Çalışır Hayat Sen Farkındaysan Bin Yol Var
***
Zorla İnanmak Olmaz,Sanmam İnanmam Olmaz
***
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendin
-
Başıma gelecek var benim
Aşka meşke meyilliyim
Hani çıkarsa beklediğim
Alnından öpeceğim
***
İçimi yaka yaka
Son durak olacak
Aşık olasım var
***
Öteden bakanına
Yalnız yatanına
O yorganlar kar
***
Ey aşk duyuyorsan
Yalnız uyuyorsan
Kurban arıyorsan gel
***
Ey aşk duyuyorsan
Yalnız uyuyorsan
Kurban arıyorsan gel
-
Ne çok aradım taradım
Sağımı solumu şaşırdım sonunda
Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça
Her körün topalı misali ama körümde kayıpta
Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca
***
Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta
Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza
***
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
***
Amin… Amin… Amin
Amin… Amin… Amin
***
Ne çok aradım taradım
Sağımı solumu şaşırdım sonunda
Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça
Her körün topalı misali ama körümde kayıpta
Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca
***
Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta
Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza
***
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok
Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok
***
Amin… Amin… Amin
Amin… Amin… Amin
-
Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi
Cevapsız sorular senin içindi
Yırttığım resim bizimdi belki
Özledim şimdi, pişmanım hani
***
Taş altında uyurum, laf altında kalamam
Resmi görmeden yapboza dokunmam
Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik
Aşktı sonuçta
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi
Cevapsız sorular senin içindi
Yırttığım resim bizimdi belki
Özledim şimdi, pişmanım hani
***
Taş altında uyurum, laf altında kalamam
Resmi görmeden yapboza dokunmam
Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik
Aşktı sonuçta
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
-
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yansın o tövbe
Vursun yüzümüze
***
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yenilsin utangaç
Bu serzenişe...
***
Yanıma yakışandan çok
Terime karışandan yok
Bu nasıl bir denklem ki
Kalanı tüketenden kork
***
Ayıp lisanda
Mıraldar farklar
Geçti utanma faslı
Akışına bırak
***
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yansın o tövbe
Vursun yüzümüze
***
Kal bu gece kal
Kal kal hiç gitme
Yenilsin utangaç
Bu serzenişe...
-
Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı
Gözümden düşene sebep aranmazdı
Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı
***
Ne çare gönül işte hala divane
Sonunda düştü yangın yüreğe
Yanmasın gel pare pare… Pare pare
***
Bu böyle mi sürer hep
Küs mü biter yok mu ihtimal
Her şey senin elinde
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı
Gözümden düşene sebep aranmazdı
Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı
***
Ne çare gönül işte hala divane
Sonunda düştü yangın yüreğe
Yanmasın gel pare pare… Pare pare
***
Bu böyle mi sürer hep
Küs mü biter yok mu ihtimal
Her şey senin elinde
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Hayat elimizden bi çok hevesleri
Usanmadı bıkmadı aldı aldı
Her şeyi verdim bi seni istedim
Olmadı mı askıda mı kaldı
***
Yok artık ben bu kadere boyun eğemem
Yak artık sende gemilerini Gel hemen
-
Hırpalandım yolumda
Çok düştüm de zor toparladım
Yorulmadım hala yolundayım… Yolundayım
Kandırıldım hayatın koynuna uzandım
Uyanınca kaç tas yıkandım
Ama kırklanamadım… Kırklanamadım
***
Nerde çokluk orada yokluk
Boşuna arama bitti boncuk
Sende sorgu bende kurgu
Kaç zamandır hanimiş uyku aaa
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
***
Hırpalandım yolumda
Çok düştüm de zor toparladım
Yorulmadım hala yolundayım… Yolundayım
Kandırıldım hayatın koynuna uzandım
Uyanınca kaç tas yıkandım
Ama kırklanamadım… Kırklanamadım
***
Nerde çokluk orada yokluk
Boşuna arama bitti boncuk
Sende sorgu bende kurgu
Kaç zamandır hanimiş uyku aaa
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
***
Bundan sonra çok zor bir daha
Ne koluma ne de yatağıma
Herkes kendi kavrulduğuyla
Uzak dur arama…
***
Geçtim aşktan etmem beddua
Sildim attım inanmam bir daha
Yetinirsin benden kalanla
Çok bile sana…
-
Aa aa uyku bitti çeki düzen vakti şimdi
O sözlerin bana söker mi
Sabır taşım çatlayınca
O boş sözün akmayınca
Asabiyet aşka geldi
***
Aklım geldi başıma katık ettim aşıma
Aç kalamam aşka… Yok yok yok yok
Yetinemem azıyla
***
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi
***
Aa aa uyku bitti çeki düzen vakti şimdi
O sözlerin bana söker mi
Sabır taşım çatlayınca
O boş sözün akmayınca
Asabiyet aşka geldi
***
Aklım geldi başıma katık ettim aşıma
Aç kalamam aşka… Yok yok yok yok
Yetinemem azıyla
***
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi
***
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi
Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari
Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi
-
Kendimden uzaklaşırken
Bir gece karşılaştım
Unuttuğum şeylerle
Yerine oturdu
Eksik parçalar
Dayanamadım barıştım
Yine seninle
***
Unut desem de kalbime
Kan kusar yüreğim
Her gece
***
Son nefesim kalsa
İnan adına harcarım
Sen seç yolunu
Peşindedir adımlarım
***
Bir özür dilesen
Yıkılır duvarlarım
Kendi sonuma
Seyirci mi kalacağım
-
Dur düştü yüzüm yere dur
Sus sözün bittiği yerdeyiz
Alnımıza yazılsa da ayrılık
Dur hemen kabul etme
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
***
Dur düştü yüzüm yere dur
Sus sözün bittiği yerdeyiz
Alnımıza yazılsa da ayrılık
Dur hemen kabul etme
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
-
Ellerini tutmadan hiçbir şey konuşmadan,
Yaklaştırır ayrılık tam kavuşturmadan,
Kelimeler takılır sen çek boğazımdan,
Yüzüm durmaz sen çekil aramızdan,
***
Saklandıkça cennetin başkasına,
Dökülür gururum ayaklarına,
Anlasana..
***
Sen seç rüzgarı ben yağmuru aldım,
Es geç yolları ben ıslanıp kaldım
Harbi seçtiysen kapıları açarım
Hatıranı ağırlar öfkeni uğurlarım..
-
Gözlerinde yüzüm olsun
Sözlerinde satır satır aşklar
Ben beklerim bak alışkınım
Kaçar gider yüzüm kalır yaslı
***
Bir sır gibi tutma beni
Söyle sende bana beni sevdiğini
***
Yüzün sanki yangın yerim sevdiğim
Gecelerin tenini üstüne serdiği
Hüküm sürer sevda kanat takar omuzuna
Yok ellerin avucumda