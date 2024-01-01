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7/24 Dinle Gönlüme Göre

Gönlüme Göre Şarkı Sözleri

Ogün Sanlısoy Gönlüme Göre şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ogün Sanlısoy Gönlüme Göre şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlüme Göre sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ogün Sanlısoy

Ogün Sanlısoy

Gönlüme Göre

  • Kendine Gel

  • Kurban

  • Amin

  • Sev Beni

  • Ayıp Lisan

  • Gel Hemen

  • Boncuk

  • Efendi

  • Son Nefes

  • Sokaklarım Tenha

  • Rüzgar

  • Yangın Yerim

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