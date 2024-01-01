Ogün Sanlısoy

Kimdi Şarkı Sözleri
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Yüzün gülmez ağlar, gözünde bir damla
Yalanlara alıştık, vakit doldu aslında
Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam
Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama
Anla, benim derdim onla, anla benim derdim onla
Kimdi doğruyu söyle, kimdi kandın böyle
Şimdi son sözün ne, gerçekler çok kısa
Gözün ayrı parlar, aşka vurulduğun anlar
Anlamam zor olmaz ki, anlamazsam asarlar
Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam
Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama