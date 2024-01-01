Ogün Sanlısoy

Yüzün gülmez ağlar, gözünde bir damla Yalanlara alıştık, vakit doldu aslında Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama Anla, benim derdim onla, anla benim derdim onla Kimdi doğruyu söyle, kimdi kandın böyle Şimdi son sözün ne, gerçekler çok kısa Gözün ayrı parlar, aşka vurulduğun anlar Anlamam zor olmaz ki, anlamazsam asarlar Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama