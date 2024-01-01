Ogün Sanlısoy

Merhem Göründün birden kıskandı soldu güller Derinden derinden güldün sustu bülbüller Evimden yerimden oldum koştum ardından Rüzgarınla savruldum estin dört bir yandan Kalbimi çalan, bir melek mi? Aklımı alan düş mü gerçek mi? Yollardan geçtim durdum karşında Güllerden seçtim serdim altına İster gel eğlen, ister aldırma Ellerden çektim gel merhem ol yaralarıma, yaralarıma Kayboldun aniden gözlerim yolunu bekler Dans ettin mor elbisenle yok oldu tüm renkler Saçının telinden düştüm tutundum belinden Alevlerle kavruldum gel söndür tut elimden Kalbimi çalan, bir melek mi? Aklımı alan düş mü gerçek mi? Yollardan geçtim durdum karşında Güllerden seçtim serdim altına İster gel eğlen, ister aldırma Ellerden çektim gel merhem ol yaralarıma Yollardan geçtim durdum karşında Güllerden seçtim serdim altına İster gel eğlen, ister aldırma Ellerden çektim gel merhem ol yaralarıma

Ağaç Son sesimle ağaçları beklerim Gölgesinde şarkılar söylerim Ruhum aç ve susuz kalır Gövdesinde nefes alır Yeşiliyle huzur verir Sen keserken dile gelir *** Köklerimi yoldular Betonla doldurdular Duyulmaz çığlıklarım Sen uyurken ben ağlarım *** Dur kesme...! Dur kesme...! Ne bu nefret?? Dur kesme...! *** Yaralı bedenimden kanlar akar Bu acı beni sonra seni yakar Paralı kasasına para katar Yalancı beni sonra seni satar *** Usulsüzce ormana kurar meskeni Havayı gaz sardı hemen tak maskeni Sorumsuz sonuna katlanır Torunun bilmez deden tanır Nesli yavaş yavaş erir Sen keserken dile gelir *** Köklerimi yoldular Betonla doldurdular Duyulmaz çığlıklarım Sen uyurken ben ağlarım *** Dur kesme...! Dur kesme...! Ne bu nefret?? Dur kesme...! *** Yaralı bedenimden kanlar akar Bu acı beni sonra seni yakar Paralı kasasına para katar Yalancı beni sonra seni satar *** Dur kesme...! Dur kesme...! *** Köklerimi yoldular Betonla doldurdular Duyulmaz çığlıklarım Sen uyurken ben ağlarım

Gün Olur Gün olur zaman durur temelli giderim Anılar gelir geçer birer birer önümden Vicdanıma sordum sessiz selen Gün olur beden uyur elveda derim Arada unuttuğum üzdüğüm kim varsa Kalpleri kırdımsa bilmeden Üç günlük dünyada Yok bir neden, yok bir neden Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Gün olur ve son bulur teşekkür ederim Hikayem mutlu biter yaşlar düşer gözümden İnancım var korkum yok kimseden Zaten üç günlük dünyada Yok bir neden, yok bir neden Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Aşk, aşk var her olayda Savaşmayı bırak bak her yanda Aşk, aşk var her olayda Yeter ki bak görürsün her anda Aşk, aşk her olayda Aşk, aşk her olayda

Onbeş Güneşin doğuşuna bakar bakar, dalar, gülümserdin hep Geceyi tutar, yıldızları sayar sayar, ne çok derdin hep Uzanır çimenlere, yatar yatar, açardın sen her bahar Gözünü yumar, hayellere dalar dalar, dua ederdin hep Gerilen haziranda gökten yıldız kayar Süzülen uçurtmayı acıyla vurdular Daha çok küçük yaşın, kocaman olmuşun Üzülenlerin gönüllerinde adın taht kurar Sokaklar harcadı bedenini Bugün aldım ağlatan haberini Bu cinayet değilse, söyle, nedir? Getiremedim gideni geri Denizin mavisine atlar, kulaç atar atar, yüzerdin hep Yeşeren ağaçların gölgesinde koşar koşar, gezerdin hep Kızarır yanakların, azar azar koparırdın ekmeği her pazar Sözünü tutar, yalanlara kızar kızar, isyan ederdin hep Gerilen haziranda gökten yıldız kayar Süzülen uçurtmayı acıyla vurdular Daha çok küçük yaşın, kocaman olmuşun Üzülenlerin gönüllerinde adın taht kurar Sokaklar harcadı bedenini Bugün aldım ağlatan haberini Bu cinayet değilse, söyle, nedir? Getiremedim gideni geri Sokaklar harcadı bedenini Bugün aldım ağlatan haberini Bu cinayet değilse, söyle, nedir? Getiremedim gideni geri Gideni geri

Sen Durmadan usul usul gülerdin Gülmeye küstün mü sahiden Sana gitme kal desem Özledim şimdiden Sana şarkı söylesem Bir kabullensem Delirmeden Sen kaybolup yiten Sen bu şehri terk eden Gittin artık mutlu oldun mu Bilsem ki oysa ben kendimle kaldım bak Yılmadan yorulmadan severdin Sevmeye küstün mü sahiden Sana gitme kal desem Özledim şimdiden Sana şarkı söylesem Bir kabullensem Delirmeden Sen kaybolup yiten Sen bu şehri terk eden Gittin artık mutlu oldun mu Bilsem ki oysa ben kendimle kaldım bak Sen kaybolup yiten Sen bu şehri terk eden Gittin artık mutlu oldun mu Bilsem ki oysa ben kendimle kaldım bak Sen, sen, sen, sen

Son Defa Yanına uzansam Yüzünü görsem Seslensem gizlice Bugün doğum günün Yağmurla yıkansam Geceyi örtsem istersen üstüne Bu hasret öldürür Durmadan büyür Son defa görsem Uzansa ellerim Yanında beklesem Senin Düğümlenir sesim İzlerim derin derin Yağmurla yıkansam Geceyi örtsem istersen üstüne Bu hasret öldürür Durmadan büyür Durmadan büyür Son defa görsem Uzansa ellerim Yanında beklesem Senin Düğümlenir sesim İzlerim derin derin Son defa görsem Uzansa ellerim Yanında beklesem Son defa görsem Son defa görsem Son defa görsem Son defa görsem Yaşlı gözlerim

Sonsuza Büyüdüm yaşlarla, anılarda kayboldum ben yokluğunda Güçlendim acıyla, sancılar diner sarhoşluğunda Kaygılar biter sar boşluğunla Haykırsam geçer belki Yol biter gidilmez arkasından Her seven tanışmış aynı sonla Yok gelen dönülmez ortasından Gerçek aşk sürer sonsuza Yazılır taşlara, adın hatırlanır bu kalp attığında Gücendim başlarda, gönül bu katlanır taşır sandığında Yangınlar söner ben yandığımda Ağlasam geçer belki Yol biter gidilmez arkasından Her seven tanışmış aynı sonla Yok gelen dönülmez ortasından

Çal Yuh! *** Yuh! *** Bir eli balda, bir eli yağda, sorsan hiç gözü yok dünyada Veriyor talkımı, yutuyor salkımı, sorsan halkımı hoş hülyada Kimi aç ağlar, kimi rant sağlar, karşıki dağları kırıştı ağalar Sarrafın altını, sattırır ağrını, dijital ağlarda kopmuş bağlar *** Ruhum şarkı söyler Sesler dönüşür feryada Şiirler türküler filmler yetişir imdada Koşar müzik imdada *** Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal gene çal duysa inanmazlar Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal sen gene çal aldırmazlar *** Yuh! *** Yetimin hakkı nerelere saklı, almadı aklım, medya yasaklı Kutudan evler, paralel devler, bir ben yanlışım herkes haklı *** Ruhum şarkı söyler Sesler dönüşür feryada Şiirler türküler filmler yetişir imdada Koşar müzik imdada *** Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal gene çal duysa inanmazlar Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal sen gene çal aldırmazlar *** Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal gene çal duysa inanmazlar Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal sen gene çal duysa inanmazlar Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal sen gene çal duysa inanmazlar Gene çal gene çal onlar duymazlar Gene çal sen gene çal aldırmazlar