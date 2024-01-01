Ogün Sanlısoy

-
Güneşin doğuşuna bakar bakar, dalar, gülümserdin hep
Geceyi tutar, yıldızları sayar sayar, ne çok derdin hep
Uzanır çimenlere, yatar yatar, açardın sen her bahar
Gözünü yumar, hayellere dalar dalar, dua ederdin hep
Gerilen haziranda gökten yıldız kayar
Süzülen uçurtmayı acıyla vurdular
Daha çok küçük yaşın, kocaman olmuşun
Üzülenlerin gönüllerinde adın taht kurar
Sokaklar harcadı bedenini
Bugün aldım ağlatan haberini
Bu cinayet değilse, söyle, nedir?
Getiremedim gideni geri
Denizin mavisine atlar, kulaç atar atar, yüzerdin hep
Yeşeren ağaçların gölgesinde koşar koşar, gezerdin hep
Kızarır yanakların, azar azar koparırdın ekmeği her pazar
Sözünü tutar, yalanlara kızar kızar, isyan ederdin hep
Gerilen haziranda gökten yıldız kayar
Süzülen uçurtmayı acıyla vurdular
Daha çok küçük yaşın, kocaman olmuşun
Üzülenlerin gönüllerinde adın taht kurar
Sokaklar harcadı bedenini
Bugün aldım ağlatan haberini
Bu cinayet değilse, söyle, nedir?
Getiremedim gideni geri
Sokaklar harcadı bedenini
Bugün aldım ağlatan haberini
Bu cinayet değilse, söyle, nedir?
Getiremedim gideni geri
Gideni geri
-
Son sesimle ağaçları beklerim
Gölgesinde şarkılar söylerim
Ruhum aç ve susuz kalır
Gövdesinde nefes alır
Yeşiliyle huzur verir
Sen keserken dile gelir
***
Köklerimi yoldular
Betonla doldurdular
Duyulmaz çığlıklarım
Sen uyurken ben ağlarım
***
Dur kesme...! Dur kesme...!
Ne bu nefret?? Dur kesme...!
***
Yaralı bedenimden kanlar akar
Bu acı beni sonra seni yakar
Paralı kasasına para katar
Yalancı beni sonra seni satar
***
Usulsüzce ormana kurar meskeni
Havayı gaz sardı hemen tak maskeni
Sorumsuz sonuna katlanır
Torunun bilmez deden tanır
Nesli yavaş yavaş erir
Sen keserken dile gelir
***
Köklerimi yoldular
Betonla doldurdular
Duyulmaz çığlıklarım
Sen uyurken ben ağlarım
***
Dur kesme...! Dur kesme...!
Ne bu nefret?? Dur kesme...!
***
Yaralı bedenimden kanlar akar
Bu acı beni sonra seni yakar
Paralı kasasına para katar
Yalancı beni sonra seni satar
***
Dur kesme...! Dur kesme...!
***
Köklerimi yoldular
Betonla doldurdular
Duyulmaz çığlıklarım
Sen uyurken ben ağlarım
-
Gün olur zaman durur temelli giderim
Anılar gelir geçer birer birer önümden
Vicdanıma sordum sessiz selen
Gün olur beden uyur elveda derim
Arada unuttuğum üzdüğüm kim varsa
Kalpleri kırdımsa bilmeden
Üç günlük dünyada
Yok bir neden, yok bir neden
Aşk, aşk var her olayda
Savaşmayı bırak bak her yanda
Aşk, aşk var her olayda
Yeter ki bak görürsün her anda
Gün olur ve son bulur teşekkür ederim
Hikayem mutlu biter yaşlar düşer gözümden
İnancım var korkum yok kimseden
Zaten üç günlük dünyada
Yok bir neden, yok bir neden
Aşk, aşk var her olayda
Savaşmayı bırak bak her yanda
Aşk, aşk var her olayda
Yeter ki bak görürsün her anda
Aşk, aşk var her olayda
Savaşmayı bırak bak her yanda
Aşk, aşk var her olayda
Yeter ki bak görürsün her anda
Aşk, aşk var her olayda
Savaşmayı bırak bak her yanda
Aşk, aşk var her olayda
Yeter ki bak görürsün her anda
Aşk, aşk her olayda
Aşk, aşk her olayda
-
Göründün birden kıskandı soldu güller
Derinden derinden güldün sustu bülbüller
Evimden yerimden oldum koştum ardından
Rüzgarınla savruldum estin dört bir yandan
Kalbimi çalan, bir melek mi?
Aklımı alan düş mü gerçek mi?
Yollardan geçtim durdum karşında
Güllerden seçtim serdim altına
İster gel eğlen, ister aldırma
Ellerden çektim gel merhem ol yaralarıma, yaralarıma
Kayboldun aniden gözlerim yolunu bekler
Dans ettin mor elbisenle yok oldu tüm renkler
Saçının telinden düştüm tutundum belinden
Alevlerle kavruldum gel söndür tut elimden
Kalbimi çalan, bir melek mi?
Aklımı alan düş mü gerçek mi?
Yollardan geçtim durdum karşında
Güllerden seçtim serdim altına
İster gel eğlen, ister aldırma
Ellerden çektim gel merhem ol yaralarıma
Yollardan geçtim durdum karşında
Güllerden seçtim serdim altına
İster gel eğlen, ister aldırma
Ellerden çektim gel merhem ol yaralarıma
-
Durmadan usul usul gülerdin
Gülmeye küstün mü sahiden
Sana gitme kal desem
Özledim şimdiden
Sana şarkı söylesem
Bir kabullensem
Delirmeden
Sen kaybolup yiten
Sen bu şehri terk eden
Gittin artık mutlu oldun mu
Bilsem ki oysa ben kendimle kaldım bak
Yılmadan yorulmadan severdin
Sevmeye küstün mü sahiden
Sana gitme kal desem
Özledim şimdiden
Sana şarkı söylesem
Bir kabullensem
Delirmeden
Sen kaybolup yiten
Sen bu şehri terk eden
Gittin artık mutlu oldun mu
Bilsem ki oysa ben kendimle kaldım bak
Sen kaybolup yiten
Sen bu şehri terk eden
Gittin artık mutlu oldun mu
Bilsem ki oysa ben kendimle kaldım bak
Sen, sen, sen, sen
-
Yanına uzansam
Yüzünü görsem
Seslensem gizlice
Bugün doğum günün
Yağmurla yıkansam
Geceyi örtsem istersen üstüne
Bu hasret öldürür
Durmadan büyür
Son defa görsem
Uzansa ellerim
Yanında beklesem
Senin
Düğümlenir sesim
İzlerim derin derin
Yağmurla yıkansam
Geceyi örtsem istersen üstüne
Bu hasret öldürür
Durmadan büyür
Durmadan büyür
Son defa görsem
Uzansa ellerim
Yanında beklesem
Senin
Düğümlenir sesim
İzlerim derin derin
Son defa görsem
Uzansa ellerim
Yanında beklesem
Son defa görsem
Son defa görsem
Son defa görsem
Son defa görsem
Yaşlı gözlerim
-
Büyüdüm yaşlarla, anılarda kayboldum ben yokluğunda
Güçlendim acıyla, sancılar diner sarhoşluğunda
Kaygılar biter sar boşluğunla
Haykırsam geçer belki
Yol biter gidilmez arkasından
Her seven tanışmış aynı sonla
Yok gelen dönülmez ortasından
Gerçek aşk sürer sonsuza
Yazılır taşlara, adın hatırlanır bu kalp attığında
Gücendim başlarda, gönül bu katlanır taşır sandığında
Yangınlar söner ben yandığımda
Ağlasam geçer belki
Yol biter gidilmez arkasından
Her seven tanışmış aynı sonla
Yok gelen dönülmez ortasından
-
Yuh!
***
Yuh!
***
Bir eli balda, bir eli yağda, sorsan hiç gözü yok dünyada
Veriyor talkımı, yutuyor salkımı, sorsan halkımı hoş hülyada
Kimi aç ağlar, kimi rant sağlar, karşıki dağları kırıştı ağalar
Sarrafın altını, sattırır ağrını, dijital ağlarda kopmuş bağlar
***
Ruhum şarkı söyler
Sesler dönüşür feryada
Şiirler türküler filmler yetişir imdada
Koşar müzik imdada
***
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal gene çal duysa inanmazlar
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal sen gene çal aldırmazlar
***
Yuh!
***
Yetimin hakkı nerelere saklı, almadı aklım, medya yasaklı
Kutudan evler, paralel devler, bir ben yanlışım herkes haklı
***
Ruhum şarkı söyler
Sesler dönüşür feryada
Şiirler türküler filmler yetişir imdada
Koşar müzik imdada
***
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal gene çal duysa inanmazlar
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal sen gene çal aldırmazlar
***
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal gene çal duysa inanmazlar
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal sen gene çal duysa inanmazlar
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal sen gene çal duysa inanmazlar
Gene çal gene çal onlar duymazlar
Gene çal sen gene çal aldırmazlar
-
Yürürüm engeller çıksa da önüme
Dönemem geri bekler ufukta sevenim
Zorla güzellik olmaz
Gönüllü karar verdim yönüme
Gece gün gibi ayrılmışız iki bölüme
İyi kötü yaşıyorum var bir nedenim
Ruhum teselli bulmaz
Vazgeçmem sonu çıksa da ölüme
Oysa güzeldi masallar
Sonları mutlu olanlar
Hep kötüler kaybetmiş
İyilermiş kazananlar
Görecek güzel gün var daha
İsterse dursun dünya sen yoksan yanımda
Sen varsan güneş doğar
İsterse dönsün dünya sen dur kollarımda
Dolaşsak diyar diyar
Yürürüm engeller çıksa da önüme
Dönemem geri bekler ufukta sevenim
Ruhum teselli bulmaz
Vazgeçmem sonu çıksa da ölüme
Oysa güzeldi masallar
Sonları mutlu olanlar
Hep kötüler kaybetmiş
İyilermiş kazananlar
Görecek güzel gün var daha
İsterse dursun dünya sen yoksan yanımda
Sen varsan güneş doğar
İsterse dönsün dünya sen dur kollarımda
Dolaşsak diyar diyar
İsterse dursun dünya sen yoksan yanımda
Sen varsan güneş doğar
İsterse dönsün dünya sen dur kollarımda
Dolaşsak diyar diyar
İsterse dursun dünya sen yoksan yanımda
Sen varsan güneş doğar
İsterse dönsün dünya sen dur kollarımda
Dolaşsak diyar diyar