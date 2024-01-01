Ogün Sanlısoy

Sana Dedim Ezik ezik baktım, aman sakın yanlış anlama Saygımdandır, boynumu büktüm, aman üstün takılma Yüzüme güleni ben hep arkadaşım belledim Şaka maka değil ulan, ellediysem elledim Dışarıdan bakmak kolay, kolaysa gel içine Gerçekleri kabullenmek gelmez tabii işine Seveni de olur bi' insanın sevmeyeni de Referandum değil ki bu, gideceğiz seçime Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar *** Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadım? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? *** Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? *** Ezik ezik baktım, aman sakın yanlış anlama Saygımdandır, boynumu büktüm, aman üstün takılma Yüzüme güleni ben hep arkadaşım belledim Şaka maka değil ulan, ellediysem elledim Dışarıdan bakmak kolay, kolaysa gel içine Gerçekleri kabullenmek gelmez tabii işine Seveni de olur bi' insanın sevmeyeni de Referandum değil ki bu, gideceğiz seçime Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar *** Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? *** Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? *** Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? *** Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın? Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?

Pencere Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım *** Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri *** Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım *** Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri *** Üzgün oldum, düzgün oldum, bir yüzümle yüz göz oldum Bir ses oldum, bir söz oldum, söyleyince sensiz oldum Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri *** Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, kendimden geçir beni

Düşmez Kalkmaz Dünde kalma asla, yarını sorma Şu anı bi anla susup bi dinle Kimdin n'oldun, niye öldün oldun Çok zor mu buldun, yine gülümse Sağdı soldu hepsi aynı sondur yolun en sonunu görürsen Durdun olmaz, gerildin olmaz, delirdin olmaz, devam et sen *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Eğri doğru hep aynı korku, ah bu korku yok mu adımı çevirten Düşsen n'olur düşünürsen olur, hiç gerek yokken bu kaygı ne Kalk ayaklan, şu kaderi hakla Yaratan hep aklar güvenirsen Küsme n'olur, üzülme be oğlum, kal hayatta bu şansı sev *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah

Ben De Özledim Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden *** Sen orada ben burada Bir şey gelmez elimizden Sen orada ben burada Ben de özledim ben de *** Ben de özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Canımdasın dilde değil *** Bu haykırış elde değil Bırakıp (terkedip de) da giden sensin Bunun suçu bende değil... *** Yavrunun anası gibi Sevenin sevdası gibi Derdimin dermanı gibi Bende özledim ben de... *** Ben de özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde...

Saydım Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken *** Aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbin ile yan yana Saramadım o belinden bir daha Sen giderken *** Saydığım kaç gün oldu Saydığım kaç gece doldu Saydığım her gün ayrı dön Dön istersen *** Ben isterken dön

Diyorlar Unutuldun sanma, sen hep kalbimdesin Yolum yarım kalır, benim yarım sendin Yerin dolmaz bak, kapı duvar, açan olmaz bir anlasan Duyanlar şahit olsun, yaşanacak çok şey var *** Sen yoksun, kime sorsam Bana gelmez artık diyorlar Yanımda yine olsan Bana dönmez artık diyorlar (bilmiyorlar) *** Gece güne el sallar, bu gecede aklımda kal Yola gelmez yorulanlar yorgun olsam da Sana son sözüm var, n′olur anla pişmanım al Duyanlar şahit olsun, yaşanacak çok şey var *** Sen yoksun, kime sorsam Bana gelmez artık diyorlar Yanımda yine olsan Bana dönmez artık diyorlar (diyorlar) *** Diyorlar (bilmiyorlar) Diyorla-a-a-a-a-a-a-a-ar *** Sen yoksun, kime sorsam Bana gelmez artık diyorlar Yanımda yine olsan Bana dönmez artık diyorlar (diyorlar) *** Diyorlar Bilmiyorlar Diyorlar Bilmiyorlar

Yar Olmadın Geri vermez hayat, geri vermez zaman, dönüverse dünüm Çok üzgünüm çok, işte buyum, dayanamadım özleme Seni vermez alan, seni sormam yalan değil, beni sevmez gelenler Kıyaslamam zor, belki ölüm kanıtım olur sözlere *** Geliversen aslında, çok özledim belki bugün Gelirsin diye yolunu durur gözlerim *** Geliversen aslında, çok özledim belki bugün Yorulur da yalanı görür gözlerim *** Yâr olmadın, var olmadın, darılmadım, kırılmadım Yâr olmadın, var olmadın, yanımda *** Geri vermez hayat, geri vermez zaman, dönüverse dünüm, ah Çok üzgünüm çok, işte buyum, dayanamadım özleme Seni vermez alan, seni sormam yalan değil, beni sevmez gelenler Kıyaslamam zor, belki ölüm kanıtım olur sözlere *** Geliversen aslında, çok özledim belki bugün Yorulur da yalanı görür gözlerim *** Yâr olmadın, var olmadın, darılmadım, kırılmadım Yâr olmadın, var olmadın, yanımda *** Yâr olmadın, var olmadın, darılmadım, kırılmadım Yâr olmadın, var olmadın, yanımda

Bana Bir Sor Gözüm sende görünmem, sesim çıkmaz duyulmam Yanında yalnızken, sana vuruldum ben Düşe kalka peşinde, gerçeklerle benim işim ne? Akıllı kalmam zor, yüzün hayalimdeyken *** Sesin yoksa(da)resmin var Başımda dumanlar, yoluma çıkarsan *** Ay aşk, sensiz nasıl geçti bu aşk Ay aşk, nasıl geçti sensiz bu aşk Ay aşk, sensiz nasıl geçti bu aşk Ay aşk

De Bi Da Azar azar değil taşan bereket buldun inan Zaman zaman değil her an sorunu sorduysan Cevap gelir, cevap senin, seçimin en doğru Yalan dolan yorumları yoluna kim koydu *** Kov dünyandan, kov dünya bak böyle güzel *** Eğer değerse gel de dey elini hiç korkma Yanarsa yan, yaran sanal, geçiyor nasılsa Hayat senin, hayat bizim, hepimiz bir fonda Yalan dolan yorumları yoluna koyduysan *** Kov dünyandan, kov dünya bak böyle güzel,, ha anlar illa,, ha anlar ilah

Kendine Gel Yalnızlık Sana Bi Yük Olmuş,Anlatsan Kim Anlar Derdiyle Debelenir Olmuş Da Kaybolmuşlar İnsanlar Aldırma Sağa Sola Boşver,Gel Otur Bak Burdan Yak Kendinlen Barışık Olursan Duyulur Çözülür O İsyanlar ** Zorla İnanmak Olmaz,Sanmam İnanmam Olmaz *** Haksızlık Sana Büyük Olmuş,Haksızlığı Kim Tartar Sevgiyle Karışık Olursan Hain Kurttan Kim Korkar Saldırma Sağa Sola Koş Gel, Çözüm İstersen Bir Yol Var Emrinde Çalışır Hayat Sen Farkındaysan Bin Yol Var *** Zorla İnanmak Olmaz,Sanmam İnanmam Olmaz *** Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendin

Kimdi Yüzün gülmez ağlar, gözünde bir damla Yalanlara alıştık, vakit doldu aslında Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama Anla, benim derdim onla, anla benim derdim onla Kimdi doğruyu söyle, kimdi kandın böyle Şimdi son sözün ne, gerçekler çok kısa Gözün ayrı parlar, aşka vurulduğun anlar Anlamam zor olmaz ki, anlamazsam asarlar Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama