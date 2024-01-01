Ogün Sanlısoy

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Ezik ezik baktım, aman sakın yanlış anlama
Saygımdandır, boynumu büktüm, aman üstün takılma
Yüzüme güleni ben hep arkadaşım belledim
Şaka maka değil ulan, ellediysem elledim
Dışarıdan bakmak kolay, kolaysa gel içine
Gerçekleri kabullenmek gelmez tabii işine
Seveni de olur bi' insanın sevmeyeni de
Referandum değil ki bu, gideceğiz seçime
Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma
Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana
Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma
Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana
Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var
Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar
Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var
Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar
***
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadım?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
***
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
***
Ezik ezik baktım, aman sakın yanlış anlama
Saygımdandır, boynumu büktüm, aman üstün takılma
Yüzüme güleni ben hep arkadaşım belledim
Şaka maka değil ulan, ellediysem elledim
Dışarıdan bakmak kolay, kolaysa gel içine
Gerçekleri kabullenmek gelmez tabii işine
Seveni de olur bi' insanın sevmeyeni de
Referandum değil ki bu, gideceğiz seçime
Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma
Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana
Yuh sana, sakın bi' daha beni sakın tanıma
Hatırlatırım ama bak o gün gelince sana
Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var
Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar
Hayat denen bu olayın inişi ve çıkışı var
Üstte iken böbürlenme, alta gelince koyar
***
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
***
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
***
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
***
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
Bak, sana dedim, bunu da mı duymadın?
-
Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım
Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım
Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım
Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım
***
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri
***
Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım
Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım
Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım
Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım
***
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri
***
Üzgün oldum, düzgün oldum, bir yüzümle yüz göz oldum
Bir ses oldum, bir söz oldum, söyleyince sensiz oldum
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri
***
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, kendimden geçir beni
-
Dünde kalma asla, yarını sorma
Şu anı bi anla susup bi dinle
Kimdin n'oldun, niye öldün oldun
Çok zor mu buldun, yine gülümse
Sağdı soldu hepsi aynı sondur yolun en sonunu görürsen
Durdun olmaz, gerildin olmaz, delirdin olmaz, devam et sen
***
Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar
Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar
Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar
Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Eğri doğru hep aynı korku, ah bu korku yok mu adımı çevirten
Düşsen n'olur düşünürsen olur, hiç gerek yokken bu kaygı ne
Kalk ayaklan, şu kaderi hakla
Yaratan hep aklar güvenirsen
Küsme n'olur, üzülme be oğlum, kal hayatta bu şansı sev
***
Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar
Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar
Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar
Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
-
Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden
***
Sen orada ben burada
Bir şey gelmez elimizden
Sen orada ben burada
Ben de özledim ben de
***
Ben de özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
***
Canımdasın dilde değil
***
Bu haykırış elde değil
Bırakıp (terkedip de) da giden sensin
Bunun suçu bende değil...
***
Yavrunun anası gibi
Sevenin sevdası gibi
Derdimin dermanı gibi
Bende özledim ben de...
***
Ben de özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde...
-
Geceler boyu sesine uyandım
Sen sandım ellere uzandım
Sana değil kendime kızardım ben
Sen giderken
***
Aramadım ama elim gitti telefona
Soramadım ama kalbin ile yan yana
Saramadım o belinden bir daha
Sen giderken
***
Saydığım kaç gün oldu
Saydığım kaç gece doldu
Saydığım her gün ayrı dön
Dön istersen
***
Ben isterken dön
-
Unutuldun sanma, sen hep kalbimdesin
Yolum yarım kalır, benim yarım sendin
Yerin dolmaz bak, kapı duvar, açan olmaz bir anlasan
Duyanlar şahit olsun, yaşanacak çok şey var
***
Sen yoksun, kime sorsam
Bana gelmez artık diyorlar
Yanımda yine olsan
Bana dönmez artık diyorlar (bilmiyorlar)
***
Gece güne el sallar, bu gecede aklımda kal
Yola gelmez yorulanlar yorgun olsam da
Sana son sözüm var, n′olur anla pişmanım al
Duyanlar şahit olsun, yaşanacak çok şey var
***
Sen yoksun, kime sorsam
Bana gelmez artık diyorlar
Yanımda yine olsan
Bana dönmez artık diyorlar (diyorlar)
***
Diyorlar (bilmiyorlar)
Diyorla-a-a-a-a-a-a-a-ar
***
Sen yoksun, kime sorsam
Bana gelmez artık diyorlar
Yanımda yine olsan
Bana dönmez artık diyorlar (diyorlar)
***
Diyorlar
Bilmiyorlar
Diyorlar
Bilmiyorlar
-
Geri vermez hayat, geri vermez zaman, dönüverse dünüm
Çok üzgünüm çok, işte buyum, dayanamadım özleme
Seni vermez alan, seni sormam yalan değil, beni sevmez gelenler
Kıyaslamam zor, belki ölüm kanıtım olur sözlere
***
Geliversen aslında, çok özledim belki bugün
Gelirsin diye yolunu durur gözlerim
***
Geliversen aslında, çok özledim belki bugün
Yorulur da yalanı görür gözlerim
***
Yâr olmadın, var olmadın, darılmadım, kırılmadım
Yâr olmadın, var olmadın, yanımda
***
Geri vermez hayat, geri vermez zaman, dönüverse dünüm, ah
Çok üzgünüm çok, işte buyum, dayanamadım özleme
Seni vermez alan, seni sormam yalan değil, beni sevmez gelenler
Kıyaslamam zor, belki ölüm kanıtım olur sözlere
***
Geliversen aslında, çok özledim belki bugün
Yorulur da yalanı görür gözlerim
***
Yâr olmadın, var olmadın, darılmadım, kırılmadım
Yâr olmadın, var olmadın, yanımda
***
Yâr olmadın, var olmadın, darılmadım, kırılmadım
Yâr olmadın, var olmadın, yanımda
-
Gözüm sende görünmem, sesim çıkmaz duyulmam
Yanında yalnızken, sana vuruldum ben
Düşe kalka peşinde, gerçeklerle benim işim ne?
Akıllı kalmam zor, yüzün hayalimdeyken
***
Sesin yoksa(da)resmin var
Başımda dumanlar, yoluma çıkarsan
***
Ay aşk, sensiz nasıl geçti bu aşk
Ay aşk, nasıl geçti sensiz bu aşk
Ay aşk, sensiz nasıl geçti bu aşk
Ay aşk
-
Azar azar değil taşan bereket buldun inan
Zaman zaman değil her an sorunu sorduysan
Cevap gelir, cevap senin, seçimin en doğru
Yalan dolan yorumları yoluna kim koydu
***
Kov dünyandan, kov dünya bak böyle güzel
***
Eğer değerse gel de dey elini hiç korkma
Yanarsa yan, yaran sanal, geçiyor nasılsa
Hayat senin, hayat bizim, hepimiz bir fonda
Yalan dolan yorumları yoluna koyduysan
***
Kov dünyandan, kov dünya bak böyle güzel,, ha anlar illa,, ha anlar ilah
-
Yalnızlık Sana Bi Yük Olmuş,Anlatsan Kim Anlar
Derdiyle Debelenir Olmuş Da Kaybolmuşlar İnsanlar
Aldırma Sağa Sola Boşver,Gel Otur Bak Burdan Yak
Kendinlen Barışık Olursan Duyulur Çözülür O İsyanlar
**
Zorla İnanmak Olmaz,Sanmam İnanmam Olmaz
***
Haksızlık Sana Büyük Olmuş,Haksızlığı Kim Tartar
Sevgiyle Karışık Olursan Hain Kurttan Kim Korkar
Saldırma Sağa Sola Koş Gel, Çözüm İstersen Bir Yol Var
Emrinde Çalışır Hayat Sen Farkındaysan Bin Yol Var
***
Zorla İnanmak Olmaz,Sanmam İnanmam Olmaz
***
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendine
Sen Gel Hele Gel Kendine Gel,Sen Gel Hele Gel Kendin
-
Yüzün gülmez ağlar, gözünde bir damla
Yalanlara alıştık, vakit doldu aslında
Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam
Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama
Anla, benim derdim onla, anla benim derdim onla
Kimdi doğruyu söyle, kimdi kandın böyle
Şimdi son sözün ne, gerçekler çok kısa
Gözün ayrı parlar, aşka vurulduğun anlar
Anlamam zor olmaz ki, anlamazsam asarlar
Çözüldüyse bağlar, bağlasalar da durmam
Kalanlar anıysa, güzel çoktu ama
-
Yeni doğan bebek kadar güzelsin aslında giyinmeden gelen
Bi dur otur dön aklına bi bak
Ne varsa at zarar veren sana
***
Yaşam denen olay bir an kadar ölüm yakında belki de uzak
Bırak bunu biraz önüne bak
Yarat henüz hayat kararmadan
Yaşa henüz hayat kararmadan
***
Dur oflama, dur oflama, dur oflama, dur oh oh oh
***
Yaşıyoruz hala, yaşıyoruz hala
Yaşıyoruz hala, yaşıyoruz hala bak